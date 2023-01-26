Ларионов взял с Гвардиолы пример в общении с прессой: «Хочется больше интереса к российским лигам. В некоторых городах на пресс-конференциях никого нет – большой минус»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Пеп Гвардиола КХЛ МХЛ ВХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов перенял принципы Пепа Гвардиолы в общении с журналистами.

Об этом главный тренер «Торпедо» заявил на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (4:0).

– На пресс‑конференциях КХЛ вы побили все рекорды. И как раз прошли рубеж в 13 часов! Вам не жалко было потратить на разговоры о хоккее столько времени?

– Всегда интересно общаться с людьми, которые хотят сделать хоккей лучше.

Ведь речь идет о том, как поднять интерес к нашей лиге. Особенно в период санкций по отношению к нашему хоккею. Поэтому для меня это не тяжелая ноша, чтобы отмучиться и уйти.

Пока у вас есть вопросы, я буду с вами оставаться. И помогать вам делать вашу работу. Это взаимное уважение.

Хочется, чтобы интереса к нашим лигам было больше. Не только к КХЛ, но и к ВХЛ и МХЛ. Иногда приезжаешь в некоторые города, а там на пресс‑конференциях вообще никого нет. Это большой минус.

– Почему, будучи столь открытым и общительным на пресс‑конференциях, вы избегаете бесед один на один с журналистами?

– У меня нет проблем пообщаться один на один. Но у нас много изданий. Если я пообщаюсь с одним журналистом, другой скажет: «А почему не со мной?» Это тонкая линия.

И это не я придумал. Я взял это у Пепа Гвардиолы.

Когда одного человека слишком много – это неправильно. Поэтому если после игры у вас есть вопросы – мы их обсудим. Час‑полтора, мне неважно, сколько времени на это уйдет. Мне не сложно говорить.

Но при этом не хочется проводить 20 часов в сутки в хоккее и четыре во сне. Есть много людей в нашей команде, которые готовы пообщаться, – сказал Ларионов.

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков подсчитал, что Ларионов провел больше 13 часов на пресс-конференциях в этом сезоне КХЛ. Рекорд – 50 минут общения с журналистами после домашнего матча «Торпедо» с ЦСКА (3:1).

12 комментариев

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Red_right_wing
Пока у вас есть вопросы, я буду с вами оставаться. И помогать вам делать вашу работу. Это взаимное уважение.
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респект
+2
0
+2
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Mawnan_Smith
Очень надеюсь, что Торпедо в этом году наведет шороха в предсказуемой из года в год сетке плей-офф запада...
+4
0
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Матроскин52
Игорь Николаевич с уважением относится к труду журналистов… Это надо ценить… Только уважение к Профессору…
+4
0
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Max Bochkov
У "Спартака" Игорь Гришин, кстати, тоже позитивный и общительный тренер, как мне кажется. И команды у них интересные. На фоне всевозможных Знарков, Разиных или Назаровых так и вообще замечательно всё...)
+11
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dosatuy
Комментарий скрыт
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banchik1
Одно слово - профессор. Они все поговорить любят)
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WelcomeBackPURE
После матча с хоккейным спартаком лучше всего извиниться за изнасилование
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Hitgoe Himgob
Мне нравится Ларионов.
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Maksmen1995
Ничего против Ларыча не имею, классный тренер))

Но , есть и Йозе Марино , а теперь и свой хоккейный Гваридиола))
+2
-3
-1
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Молодой ствол
Достойно! Мне кажется, что так правильно)
+4
-3
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Pagan
красавчик
+5
-3
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Михо
Даа профессора) очень хорошая и уважительная тактика общения с журналистами
+29
-4
+25
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