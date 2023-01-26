Ларионов взял с Гвардиолы пример в общении с прессой: «Хочется больше интереса к российским лигам. В некоторых городах на пресс-конференциях никого нет – большой минус»

перенял принципы Пепа Гвардиолы в общении с журналистами.

Об этом главный тренер «Торпедо» заявил на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (4:0).

– На пресс‑конференциях вы побили все рекорды. И как раз прошли рубеж в 13 часов! Вам не жалко было потратить на разговоры о хоккее столько времени?

– Всегда интересно общаться с людьми, которые хотят сделать хоккей лучше.

Ведь речь идет о том, как поднять интерес к нашей лиге. Особенно в период санкций по отношению к нашему хоккею. Поэтому для меня это не тяжелая ноша, чтобы отмучиться и уйти.

Пока у вас есть вопросы, я буду с вами оставаться. И помогать вам делать вашу работу. Это взаимное уважение.

Хочется, чтобы интереса к нашим лигам было больше. Не только к КХЛ, но и к ВХЛ и МХЛ. Иногда приезжаешь в некоторые города, а там на пресс‑конференциях вообще никого нет. Это большой минус.

– Почему, будучи столь открытым и общительным на пресс‑конференциях, вы избегаете бесед один на один с журналистами?

– У меня нет проблем пообщаться один на один. Но у нас много изданий. Если я пообщаюсь с одним журналистом, другой скажет: «А почему не со мной?» Это тонкая линия.

И это не я придумал. Я взял это у Пепа Гвардиолы.

Когда одного человека слишком много – это неправильно. Поэтому если после игры у вас есть вопросы – мы их обсудим. Час‑полтора, мне неважно, сколько времени на это уйдет. Мне не сложно говорить.

Но при этом не хочется проводить 20 часов в сутки в хоккее и четыре во сне. Есть много людей в нашей команде, которые готовы пообщаться, – сказал Ларионов.

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков подсчитал, что Ларионов провел больше 13 часов на пресс-конференциях в этом сезоне КХЛ. Рекорд – 50 минут общения с журналистами после домашнего матча « » с ЦСКА (3:1).