Дементьев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Нужно жить в нынешних реалиях и праздновать по стране выигрыш Кубка Гагарина»

высказался о запрете НХЛ привозить в Россию.

В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года хоккеисты «Тампы». В прошлом году НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в страну. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что это решение, возможно, сохранится.

– Ничего удивительного в этом решении НХЛ нет. Скорее всего, это связано с теми финансовыми затратами, которые может понести Национальная хоккейная лига. Логистика между Северной Америкой и Россией, Европой и Россией сейчас достаточно сложная.

Также расписание, которое делается для празднования игроков с Кубком Стэнли, – непростое мероприятие. НХЛ не может потратить огромное количество времени, чтобы привезти Кубок в Россию. Но нужно жить в нынешних реалиях и праздновать по России выигрыш Кубка Гагарина.

– То есть главная причина не политическая, а логистическая?

– Думаю, здесь всего по чуть-чуть. В комплексе получается то, что не может и не хочет привозить Кубок Стэнли в Россию в текущий момент, – сказал агент.