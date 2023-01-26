Дементьев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Нужно жить в нынешних реалиях и праздновать по стране выигрыш Кубка Гагарина»

Теги Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Политика Хоккей

Алексей Дементьев высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года хоккеисты «Тампы». В прошлом году НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в страну. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что это решение, возможно, сохранится.

– Ничего удивительного в этом решении НХЛ нет. Скорее всего, это связано с теми финансовыми затратами, которые может понести Национальная хоккейная лига. Логистика между Северной Америкой и Россией, Европой и Россией сейчас достаточно сложная.

Также расписание, которое делается для празднования игроков с Кубком Стэнли, – непростое мероприятие. НХЛ не может потратить огромное количество времени, чтобы привезти Кубок в Россию. Но нужно жить в нынешних реалиях и праздновать по России выигрыш Кубка Гагарина.

– То есть главная причина не политическая, а логистическая?

– Думаю, здесь всего по чуть-чуть. В комплексе получается то, что НХЛ не может и не хочет привозить Кубок Стэнли в Россию в текущий момент, – сказал агент.

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3 комментария

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The world champion 1998
Ответ крок 58
Да надо бы то и то праздновать…(
Нет, не надо. Только Кубок Братины, только хардкор.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Х
Наш ответ Чемберлену!
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Да надо бы то и то праздновать…(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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