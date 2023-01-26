Хайруллин о 3:1 с ЦСКА: «СКА играл по системе и спокойно довел дело до победы»

оценил победу СКА над (3:1).

– Хорошая игра, хорошо начали. Потом, конечно, удаление сказалось, но я думаю, что мы владели инициативой. Здорово, что довели дело до конца.

– Перед голом вы что-то кричали Никишину? Может, подавали ему какие-то знаки, чтобы он отдал такой удачный пас?

– Нет, не кричал. Он хорошо отобрал шайбу, видел, что я убегаю «один в ноль», и отдал. Ничего сложного.

– Какой момент в этом матче был самым трудным? Показалось, что во втором периоде пришлось непросто.

– Не было особо трудных моментов. Просто во втором периоде бывают пересменки, когда соперник владеет инициативой. А так играли по системе и спокойно довели дело до победы, – сказал нападающий СКА.