Форвард «Авангарда» Телегин претендует на 60 млн рублей в год по новому контракту. Сейчас 45

Теги Авангард КХЛ Иван Телегин Спорт-Экспресс Хоккей

Представители Ивана Телегина хотят увеличения зарплаты для игрока.

Действующий контракт 30-летнего нападающий «Авангарда» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

По этому договору оклад хоккеиста составляет 45 миллионов рублей за сезон.

Сторона игрока планирует, что их клиент сможет получить 60 миллионов рублей в год по новому соглашению, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Телегин набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 10» в 39 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:39.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

30 комментариев

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Angryslon
Ответ Виктор Филев
До сих пор не могу простить этому менеджменту Семенова и Зернова....Телегин из той же оперы,что и Пайгин...
Т.е., по-твоему, нужно было Семёнову 90 насыпать, лишь бы он остался?
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Booligan
Ответ Габорик
Спокойно расставаться, с такими запросами. Пользы не так много, а орать в раздевалке может и Якупов :)
а у Якупова сколько -?
0
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alexkondr
Ответ Олег Бандуил
Надо возвращать. Семёнова и Зернова.
Не надо
+1
-2
-1
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Юрий Костыгин
Вот же Пелагей!
0
-2
-2
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dosatuy
Увеличения зарплаты и понижения алиментов.
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Ильдар Абдрашитов
Ни дай Бог! 20 это его потолок
+6
-1
+5
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Hola Hola
По ходу не увидим его в Авангарде на следующий сезон. С такими запросами посидит до октября-ноября без работы, да и всплывет где-нибудь лямов за 25.
+7
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+7
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chto s licom?
Реформа Третьяка в действии
+4
-1
+3
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Олег Бандуил
Ответ Виктор Филев
До сих пор не могу простить этому менеджменту Семенова и Зернова....Телегин из той же оперы,что и Пайгин...
Надо возвращать. Семёнова и Зернова.
+2
-3
-1
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kre@tiff27
Ему 45 то дофига на 60 он претендует.
+6
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Виктор Филев
До сих пор не могу простить этому менеджменту Семенова и Зернова....Телегин из той же оперы,что и Пайгин...
+7
-1
+6
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Иван Голинько
До свидания, иди в судах играй, хоккеист блин
+4
-1
+3
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Ыжык
Где там вето Крылова?
0
-2
-2
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HockeyMan
Ответ Den Sh
Да он и 6 млн не стоит
Ну будем объективны, в сравнении с другими зарплатами в кхл, на 20-25 он играет. Но не больше
+9
-1
+8
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Егор Добрый
Ответ Алексей Тарлыков
Ну если это в год, то больше на вброс похоже, либо Телегин с агентом напрочь неадекватные. С такими запросами и средней игрой он никому не нужен.
В стране полная Жопа,а они такие бабки требуют
+7
0
+7
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Алексей Тарлыков
Ну если это в год, то больше на вброс похоже, либо Телегин с агентом напрочь неадекватные. С такими запросами и средней игрой он никому не нужен.
+8
-2
+6
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Mi4eL
Только не в Авангарде тогда
+5
-3
+2
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Rialto
На 20 он максимум должен претендовать
+10
-1
+9
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vizaslayer
5 лямов в месяц, норм чо, за побегать на коньках.
+1
0
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ненадолго
попрощаться... и подарить губозакаточную машинку
+5
0
+5
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Игорь Климов
Телегину и 45 млн. много, а о 60 млн. и речи быть не может.
+5
-3
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Юрий Васильев
Гнать гнать
+2
-1
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Олег Бандуил
С такими последними 3 играми где все ходили пешком по льду им зарплату за год надо платить миллион. Может тогда играть начнут.
+5
0
+5
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Владимир Дьяченко
За Телегина 60 много
+1
0
+1
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AL27
Ахаххаахахзк. Всего доброго. Вот, он, лимит животворящий
+12
0
+12
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