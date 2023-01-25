Форвард «Авангарда» Телегин претендует на 60 млн рублей в год по новому контракту. Сейчас 45

Представители хотят увеличения зарплаты для игрока.

Действующий контракт 30-летнего нападающий « » рассчитан до 30 апреля 2023 года.

По этому договору оклад хоккеиста составляет 45 миллионов рублей за сезон.

Сторона игрока планирует, что их клиент сможет получить 60 миллионов рублей в год по новому соглашению, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Телегин набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 10» в 39 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:39.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.