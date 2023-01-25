Форвард «Авангарда» Телегин претендует на 60 млн рублей в год по новому контракту. Сейчас 45
Представители Ивана Телегина хотят увеличения зарплаты для игрока.
Действующий контракт 30-летнего нападающий «Авангарда» рассчитан до 30 апреля 2023 года.
По этому договору оклад хоккеиста составляет 45 миллионов рублей за сезон.
Сторона игрока планирует, что их клиент сможет получить 60 миллионов рублей в год по новому соглашению, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Телегин набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 10» в 39 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 14:39.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
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