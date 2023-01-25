«Русофобские настроения в мире настолько сильны, что даже НХЛ боится реакции». Депутат Свищев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Теги Кубок Стэнли НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года хоккеисты «Тампы». В прошлом году НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в страну. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что это решение, возможно, сохранится.

– Если в команде, которая станет чемпионом, будут россияне, то странно, что Кубок Стэнли не приедет в нашу страну. Практика уже существует десятилетиями: любой игрок, который помог своей команде достичь столь весомого результата, имеет право презентовать Кубок Стэнли в своей стране, перед своими болельщиками и родным клубом.

Но ничего страшного в решении НХЛ нет. Мы все равно гордимся нашими ребятами, которые играют там. Они являются одними из лучших в НХЛ, украшают лигу. Без них команды могли и не выиграть Кубок Стэнли. Поэтому там должны уважать российских хоккеистов и болельщиков, нашу школу хоккея.

– Валерию Ничушкину не позволили привезти Кубок Стэнли даже в ОАЭ и Турцию. Это неуважение к игроку?

– Не могу сказать, что это неуважение. Клубы НХЛ в лишний раз страхуются. Могут быть, как там говорят, имиджевые потери. Русофобские настроения, которые существуют в мире, настолько сильны, что даже такая самостоятельная организация, как НХЛ, боится реакции.

Как говорится, береженого бог бережет. Только по этой причине. А то, что НХЛ без россиян потускнеет, это факт, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
А нас тут уже свищефобские настроения)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football is coming home
Наивно считать, что путинофобия = русофобия, учитывая что Вован давно интересы России уже не представляет (представлял вообще когда-то?). А привозить Кубок боятся из-за того, что его могут переплавить на снаряды для ведения воблы. Ведь у нашей озерной власти нет понятия чести и совести
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ну так, вы ж даже чужие самолёты воруете, а какой-то кубок и подавно доверять нельзя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Не звоните ему, пожалуйста. Он скучный и недалекий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitry88
Заткните его уже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Харламов Никита
То есть ситуацию с Проворовым со стороны КЛУБА и ЛИГИ - он тоже РУСОФОБСКОЙ хочет назвать?! 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий