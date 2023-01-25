«Русофобские настроения в мире настолько сильны, что даже НХЛ боится реакции». Депутат Свищев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Депутат Дмитрий Свищев высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года хоккеисты «Тампы». В прошлом году НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в страну. Ранее заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что это решение, возможно, сохранится.

– Если в команде, которая станет чемпионом, будут россияне, то странно, что не приедет в нашу страну. Практика уже существует десятилетиями: любой игрок, который помог своей команде достичь столь весомого результата, имеет право презентовать Кубок Стэнли в своей стране, перед своими болельщиками и родным клубом.

Но ничего страшного в решении НХЛ нет. Мы все равно гордимся нашими ребятами, которые играют там. Они являются одними из лучших в НХЛ, украшают лигу. Без них команды могли и не выиграть Кубок Стэнли. Поэтому там должны уважать российских хоккеистов и болельщиков, нашу школу хоккея.

– Валерию Ничушкину не позволили привезти Кубок Стэнли даже в ОАЭ и Турцию. Это неуважение к игроку?

– Не могу сказать, что это неуважение. Клубы НХЛ в лишний раз страхуются. Могут быть, как там говорят, имиджевые потери. Русофобские настроения, которые существуют в мире, настолько сильны, что даже такая самостоятельная организация, как НХЛ, боится реакции.

Как говорится, береженого бог бережет. Только по этой причине. А то, что НХЛ без россиян потускнеет, это факт, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.