«ЧМ, Олимпиада без россиян – неполноценные соревнования. Мир невозможен без русских». Зампредседателя комиссии по физкультуре Белоглазов о турнирах

Андрей Белоглазов считает неполноценными международные соревнования без российских спортсменов.

Белоглазов высказал это соображение, рассуждая о зимних Международных играх «Дети Азии», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе.

«Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, попытку западных партнеров погрузить спорт в политику, мы все понимаем, что чемпионаты мира, Олимпийские игры без участия российских спортсменов – это неполноценные соревнования.

Это так же, как невозможно представить мировую культуру без российской классики, поэзии, русского балета, невозможно освоить космос без России, и вообще мир невозможен без русских.

Я уверен, что в Кузбассе справятся с поставленной задачей: представят и наши передовые спортивные технологии, и гостеприимство, радушие.

Иностранные делегации уедут к себе домой с хорошими впечатлениями и будут рассказывать, что Россия – это страна, которая объединяет весь мир; пример того, что многонациональная страна живет дружно и уж точно не втягивает спорт ни в какую политику.

И проведение таких международных соревнований показывает всему миру, в том числе международной спортивной номенклатуре, что изолировать Россию невозможно», – сказал первый заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни в интервью «Клубу Регионов».

Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни действует при Общественной палате Российской Федерации, ее председатель – главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.