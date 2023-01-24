«ЧМ, Олимпиада без россиян – неполноценные соревнования. Мир невозможен без русских». Зампредседателя комиссии по физкультуре Белоглазов о турнирах

Теги Сборная России по хоккею сборная России сборная России ЧМ по хоккею Олимпиада-2022 Политика Хоккей

Андрей Белоглазов считает неполноценными международные соревнования без российских спортсменов.

Белоглазов высказал это соображение, рассуждая о зимних Международных играх «Дети Азии», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе.

«Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, попытку западных партнеров погрузить спорт в политику, мы все понимаем, что чемпионаты мира, Олимпийские игры без участия российских спортсменов – это неполноценные соревнования.

Это так же, как невозможно представить мировую культуру без российской классики, поэзии, русского балета, невозможно освоить космос без России, и вообще мир невозможен без русских.

Я уверен, что в Кузбассе справятся с поставленной задачей: представят и наши передовые спортивные технологии, и гостеприимство, радушие.

Иностранные делегации уедут к себе домой с хорошими впечатлениями и будут рассказывать, что Россия – это страна, которая объединяет весь мир; пример того, что многонациональная страна живет дружно и уж точно не втягивает спорт ни в какую политику.

И проведение таких международных соревнований показывает всему миру, в том числе международной спортивной номенклатуре, что изолировать Россию невозможно», – сказал первый заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни в интервью «Клубу Регионов».

Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни действует при Общественной палате Российской Федерации, ее председатель – главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

40 комментариев

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Ilya Kurepa
ресурсы истощаются - до этого все председатели комитетов несли всю эту чушь , теперь уже заместители вступили - скоро перейдут на региональные ресурсы , а потом наверное уже и детей подключат.
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Голос Губерниева
У них там, видимо, график какой-то, - говорить одно и то же с определённой периодичностью.
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Татьяна Солотина
Вначале говорили, что Запад замёрзнет и на коленях приползёт и будет умолять, чтобы россияне выступали в международных соревнованиях. Когда этого не произошло, придумали, что соревнования без россиян неполноценные. Когда и на это никто внимания не обратит, то придумают ещё что-нибудь. Вот такая насыщенная жизнь у чиновников, всё что-то да выдумывать. Всегда при деле!
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zommie
воу-воу, палехче.
и как это мир существовал до возникновения России вообще? ...Они ведь в курсе, что Россия и русские не всегда существовали, да?
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Anastasia1990_
Каждый раз начинаю читать новости с такими пафосными речами и думаю, неужели какой-то иностранец сказал? Нет, опять, наши говорят о невозможности мира без русских, о том что приползут на карачках и так далее. Освежитесь что ли, придите в себя уже и заканчивайте с этим шапкозакидательством.
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Viks
Передёргивает, как заправский шулер - цивилизованный мир не отвергает русскую культуру прошлого. А вот кого из сегодняшних можно причислить к мировой культуре - это большой вопрос...
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Viks
Олимпиада в Москве в 1980 - неполноценное соревнование - продолжают твердить красноглазовы...
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Viks
Заезженная пластинка...Новую ещё не прислали?
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Кац Мац
Ответ IrbIS
зачем нам такой мир, если там не будет России... 💪
это такой сарказм да?
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штрафной круг
вот, все проблемы от того что наши функционеры не вдупляют что там не то что представляют спорт без РФ, а прилагают к этому максимум усилий, в том числе и путем боевых действий. и как следствие нужно направить все силы на развитие внутреннего спорта, а на выезд - от случая к случаю, наступит перемирие, съездим. не наступит - да и х.. с ними
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Vanilopa
Да никто там о российских спортсменах не вспоминает)
Занимают свои пьедесталы и рады отсутствию наших)
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Andrey Novikov
Всех студентов России с праздником! Весёлых вам каникул:-))
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JL JL
Сейчас таких безгласовых еще кучу выпустят и будут, как заведенные, трындычать стандартный текст без перерыва.
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Любовь Гончарова
Люди вроде разные , а песни и сказки одни . Понятно , что у них все хорошо , но не надо путать себя со страной , Россией , русскими , народом . Когда опухоль или болезнь поражает и сжирает организм , она убеждена , что организм счастлив отдать себя на прокорм вот такому паразиту и весь смысл его существования в том чтобы и Белоглазов и Виннер не голодали .
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Kon Shem
Опять двадцать пять. Да забудьте уже. Америка не позволит. Хватит прогибаться, занимайтесь развитием внутри страны и с так называемыми дружественными странами. Сколько можно...не может-не может. Может прекрасно и будет без РФ.
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balamutt
Без Северной Кореи и Ирана как-то живет большой спорт, а без России не сможет... Бла
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Девушка Безимени
А без кого возможен?
Цинизм или глупость?
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заляпут
Неполноценная олимпиада с россиянами 🤣🤣🤣
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petr
Слышали -знаем.
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catcher69
Ответ Иван_Флягин
Есть Вселенная Марвел, а есть Белоглазова.
ахахахаха)))))
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catcher69
иностранные делегации из казахстана узбекистана и белоруссии ???
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Ирина Чернявская
Матицын подарил методичку свою?
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sergey-ld
Мир-то – точно не возможен, а вот политсборища под легендой олимпиады – в лёгкую...
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ДИАНА
Ответ IrbIS
зачем нам такой мир, если там не будет России... 💪
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Ник88
Олимпиада смотря с кем. С участием НХЛовцев то, да -Россия имеет вес, много звёзд.,, все в Мире их хотят видеть, а если без НХЛ, то вообще нас#ать будет там Россия или нет
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