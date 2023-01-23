Бадюков об увольнении Светлова: «Сочи» выступал не лучшим образом, может, не хватало физики. Мы об этой проблеме знали, надо было что-то делать»

Теги Алексей Бадюков Вадим Хомицкий КХЛ Сергей Светлов Дмитрий Кокорев Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Бадюков высказался об увольнении Сергея Светлова из «Сочи». 

62-летний специалист покинул пост главного тренера команды после поражения от «Куньлуня» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Кокорев.

– В «Сочи» уже вторая отставка по ходу сезона. Что не получилось у Светлова?

– Команда выступала не лучшим образом. Да, с «Магниткой» удалось прервать эту злосчастную серию поражений (21 матч подряд – прим.). На матчах с «Металлургом» и с «Торпедо» на трибунах была доброжелательная обстановка. Мы увидели своими глазами, что играем для болельщиков.

Но на выезде мы опять стали играть не в тот хоккей. Может, где-то не хватало физики. Когда нет свежести в ногах, команда начинает допускать ошибки. Мы об этой проблеме знали, но надо было что-то делать в такой ситуации.

– Серия поражений вышла рекордной для отечественных чемпионатов. Насколько велика в ней была вина Светлова?

– Тут общая вина. Мы делали собрание, говорили, и я в том числе, что каждый должен посмотреть на себя, чтобы понять, почему происходят отставки. Никто с себя вину не снимает. Значит, мы где-то недорабатываем, каждый мог что-то сделать лучше: игроки, тренерский штаб.

– Почему решили уволить Светлова именно после «Куньлуня»?

– Наша система подразумевает развитие игроков и тренеров. Думаю, что Дмитрий Кокорев заслужил то время, которое сейчас проведет в КХЛ в качестве главного тренера. Он себя хорошо зарекомендовал не только в «Капитане», но и со сборной.

Многие ребята его хорошо знают, в том числе и новое поколение, которое вольется в команду в следующем сезоне. Момент, в котором Дмитрию Александровичу надо дать шанс, наступил.

– Думаете, что Кокорев будет работать в следующем сезоне?

– Поживем – увидим. Сейчас он получает необходимый тренерский опыт. Посмотрим, какая будет отдача. На первом собрании Дмитрий сказал, что будут играть только те, кто будет биться. Характер должен быть виден сразу.

– Здорово себя проявляет тренер Вадим Хомицкий. Сейчас он в молодежной команде системы – ступинском «Капитане». Не думали вернуть его обратно в главную команду?

– У «Капитана» серьезные задачи в МХЛ. На настоящий момент там собралась очень серьезная команда. К ней после окончания регулярного чемпионата КХЛ присоединятся ребята из главной команды, которые еще могут выступать в молодежной лиге, – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям «Сочи».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Демидов
Сколько классных игроков из Сочи забрал Ска? Зачем всех раздали, кем собирались играть? Вот и получаете что заслужили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rinat_rin
Интересно, Бадюков получает зарплату в полном размере, независимо от результатов команды? Видимо, так и есть. Поэтому ему, как и генеральному директору Воропаеву наплевать на то, во что они превратили еще недавно успешный клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Самый позорный хоккейный клуб в мире.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viktorpavlov70
Почему уволили Светлова? Установил рекорд, дай следующему установить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий