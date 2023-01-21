Болельщики «Ванкувера» поддержали Будро во время матча с «Колорадо» на фоне слухов об отставке

Болельщики « » поддержали на фоне слухов об отставке.

Вскоре после шайбы Элиаса Петтерссона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:4) фанаты стали скандировать традиционную кричалку «Bruce, there it is!» (Вот так вот, Брюс!) на мотив песни группы Tag Team.

«Я здесь всего год, но это самое невероятное из всего, что я испытал за 48 лет карьеры в качестве игрока и тренера. Кроме побед в чемпионатах, конечно (Будро выигрывал титулы в ECHL и АХЛ – прим. Sports.ru). Но это очень трогательно», – сказал Будро.

Сообщалось, что канадский клуб вскоре может уволить специалиста и назначить новым главным тренером.