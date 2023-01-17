«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» обсуждали обмен Эрика Карлссона

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Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что представили «Ойлерс» и « », где выступает защитник, проводили переговоры относительно возможного обмена шведского игрока.

Канадский клуб ищет возможности для приобретения игрока в свою линию обороны. В частности, ранее сообщалось об интересе к защитнику «Миннесоты» Мэтту Дамбе.

32-летний Карлссон набрал 58 (14+44) очков при полезности «минус 5» в 45 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 25:24.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.