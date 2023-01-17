«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» обсуждали обмен Эрика Карлссона
«Эдмонтон» проявляет интерес к Эрику Карлссону.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что представили «Ойлерс» и «Сан-Хосе», где выступает защитник, проводили переговоры относительно возможного обмена шведского игрока.
Канадский клуб ищет возможности для приобретения игрока в свою линию обороны. В частности, ранее сообщалось об интересе к защитнику «Миннесоты» Мэтту Дамбе.
32-летний Карлссон набрал 58 (14+44) очков при полезности «минус 5» в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 25:24.
Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Эрик сейчас на пике, но контракт жирный, длинный, подписан был в надежде на большие успехи, а приходится танковать
Никто не сможет предсказать, дадут ли снова о себе знать старые травмы, а драфт в этом году богат на таланты, так что можно и ценность своего пика поднять, и еще парочкой запастись, если согласиться на удержание
А будет забавно если Карлссона на Нерса обменяют.