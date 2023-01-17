«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» обсуждали обмен Эрика Карлссона

Теги возможные переходы Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Эллиотт Фридман Хоккей

«Эдмонтон» проявляет интерес к Эрику Карлссону.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что представили «Ойлерс» и «Сан-Хосе», где выступает защитник, проводили переговоры относительно возможного обмена шведского игрока.

Канадский клуб ищет возможности для приобретения игрока в свою линию обороны. В частности, ранее сообщалось об интересе к защитнику «Миннесоты» Мэтту Дамбе.

32-летний Карлссон набрал 58 (14+44) очков при полезности «минус 5» в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 25:24.

Контракт хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

16 комментариев

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Dima91Caps
Ответ Silky Mitts
Там уже не 11, а около 5. Вопрос в том, что он не нужен от слова совсем.
это на этот сезон, там еще 4 года контракта
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bailen
Нефть и так в по дальше второго раунда навряд ли пройдут с такой линией защиты, а если еще и Эрика заберут, то хорошо бы вообще туда попасть 🤷🏻‍♂️
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memphis
Хоть и спорный обмен, но если состоится, будет очень занятно посмотреть, что из этого получится для Эдмонтона)
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Silky Mitts
Ответ Dima91Caps
Как нефть собирается засунуть себе еще 11 лямов под кепку?
Там уже не 11, а около 5. Вопрос в том, что он не нужен от слова совсем.
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Silky Mitts
На хрена он нужен? Надо домоседа типа Гаврикова брать.
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Самый адовый Крикун
У нефти и так ПП за 30% реализации. Нахрена им Пропеллер? Лучше б какого домоседа опытного присмотрели.
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curdboy
))) давай ещё Тэйвса выменивайте)) Чикаго за все ваши пики удержит зп и Джонни и Эрика)))
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*MVP*
Ответ ARoman91
В НХЛ полно этих Карлссонов
сколько? двое?
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j_prick
Вообще если не сейчас акулам сливать Карлссона, то больше шанса может и не предоставиться до конца действия контракта

Эрик сейчас на пике, но контракт жирный, длинный, подписан был в надежде на большие успехи, а приходится танковать

Никто не сможет предсказать, дадут ли снова о себе знать старые травмы, а драфт в этом году богат на таланты, так что можно и ценность своего пика поднять, и еще парочкой запастись, если согласиться на удержание
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ARoman91
Ответ ОттоДракула
Карлссону всего 32, а у меня ощущение, что он играет уже целую вечность.
В НХЛ полно этих Карлссонов
+1
-2
-1
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Pink Floyd1276
По бразильской системе играть что-ли будут?
А будет забавно если Карлссона на Нерса обменяют.
+7
-1
+6
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Dima91Caps
Как нефть собирается засунуть себе еще 11 лямов под кепку?
+4
0
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Егор Ковынёв
на Костина + Барабан в подарок и гренки к пиву 🍻)
0
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Никита Алексеевич
Зачем он эдмонтону
+4
0
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ОттоДракула
Карлссону всего 32, а у меня ощущение, что он играет уже целую вечность.
+14
0
+14
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FaithDevotion
Ну этим нужнее всех)
+4
0
+4
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