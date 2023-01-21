Тарасенко может сыграть за «Сент-Луис» в следующий вторник: «Чувствую себя лучше, скоро вернусь»

может вернуться в состав « » в следующий вторник.

Россиянин не сыграет с «Чикаго» в субботу и пропустит 10-й матч подряд из-за травмы руки.

При этом игрок уже тренируется с командой. Ожидалось, что он пропустит 4 недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени.

«Нет, я не буду играть в субботу. Чувствую себя лучше, скоро вернусь.

Если я смогу играть, то выйду на лед. Быть ​​травмированным – неприятно, хочу вернуться побыстрее. Когда боль уйдет, и я буду готов на 100%, то сделаю это», – сказал Тарасенко.

В 34 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».