Тарасенко может сыграть за «Сент-Луис» в следующий вторник: «Чувствую себя лучше, скоро вернусь»

Теги травмы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в следующий вторник.

Россиянин не сыграет с «Чикаго» в субботу и пропустит 10-й матч подряд из-за травмы руки.

При этом игрок уже тренируется с командой. Ожидалось, что он пропустит 4 недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени. 

«Нет, я не буду играть в субботу. Чувствую себя лучше, скоро вернусь.

Если я смогу играть, то выйду на лед. Быть ​​травмированным – неприятно, хочу вернуться побыстрее. Когда боль уйдет, и я буду готов на 100%, то сделаю это», – сказал Тарасенко. 

В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13». 

1 комментарий

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VintDV
Давай уже Володя, а то как то смазано этот сезон.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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