Тарасенко может сыграть за «Сент-Луис» в следующий вторник: «Чувствую себя лучше, скоро вернусь»
Владимир Тарасенко может вернуться в состав «Сент-Луиса» в следующий вторник.
Россиянин не сыграет с «Чикаго» в субботу и пропустит 10-й матч подряд из-за травмы руки.
При этом игрок уже тренируется с командой. Ожидалось, что он пропустит 4 недели из-за травмы руки, но восстановление заняло меньше времени.
«Нет, я не буду играть в субботу. Чувствую себя лучше, скоро вернусь.
Если я смогу играть, то выйду на лед. Быть травмированным – неприятно, хочу вернуться побыстрее. Когда боль уйдет, и я буду готов на 100%, то сделаю это», – сказал Тарасенко.
В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».
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