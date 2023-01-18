Никитин о кризисе «Локомотива»: «Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Это не моя философия – быть толерантным к поражениям»

оценил неудачные результаты «Локомотива».

Клуб из Ярославля проиграл в 6 из 8 последних матчей Фонбет чемпионата .

– Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?

– Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.

– Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?

– Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям – не моя.

Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают, – сказал главный тренер « ».