Никитин о кризисе «Локомотива»: «Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Это не моя философия – быть толерантным к поражениям»
Игорь Никитин оценил неудачные результаты «Локомотива».
Клуб из Ярославля проиграл в 6 из 8 последних матчей Фонбет чемпионата КХЛ.
– Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?
– Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.
– Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?
– Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям – не моя.
Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают, – сказал главный тренер «Локомотива».
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