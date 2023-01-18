Никитин о кризисе «Локомотива»: «Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Это не моя философия – быть толерантным к поражениям»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Никитин оценил неудачные результаты «Локомотива».

Клуб из Ярославля проиграл в 6 из 8 последних матчей Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?

– Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.

– Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?

– Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям – не моя.

Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают, – сказал главный тренер «Локомотива».

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6 комментариев

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Alexander Lyakhov
Готовится новое издание словаря русского спортивного языка С.С.Черчесова, под ред. И.Никитина.
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the edge
Ответ KSA1985
Я не расстроюсь, если Игорь Никитин с Борщевским покинут Локомотив ( я бы этого очень хотел) . Мы радуемся как дети, когда команда забивает 5 или 6 шайб за игру, правда это бывает раз в сезон . И молимся результату на "удержание"
Кто будет новым главным тренером?
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KSA1985
Я не расстроюсь, если Игорь Никитин с Борщевским покинут Локомотив ( я бы этого очень хотел) . Мы радуемся как дети, когда команда забивает 5 или 6 шайб за игру, правда это бывает раз в сезон . И молимся результату на "удержание"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aviator92
Осетинские флешбэки
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Satvaldino
Ответ commander_Shepard
Надеюсь, не отрастит в скором времени усы и не полысеет
Очень годно))
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commander_Shepard
Надеюсь, не отрастит в скором времени усы и не полысеет
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+4
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