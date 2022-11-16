Дюшен набрал 700-е очко в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2009 с таким достижением
Форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен набрал 700-е очко в НХЛ.
31-летний канадец набрал 2 (1+1) очка за 44 секунды в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (2:1) и стал его 2-й звездой.
На счету нападающего теперь 701 (298+403) очко в 921 матче за карьеру.
Он 2-й игрок с драфта НХЛ-2009 (3-й номер) с таким достижением. Больше очков набрал только Джон Таварес («Торонто», 913 в 965, 1-й номер).
В топ-5 также входят Райан О’Райлли («Сент-Луис», 677 в 952, 33-й номер), Виктор Хедман («Тампа», 612 в 912, 2-й номер) и Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 558 в 826, 4-й номер).
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