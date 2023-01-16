Вратарь «Виннипега» Хеллибак написал детскую книгу

Вратарь « » выпустил детскую книгу.

в соавторстве с Томом ван Дайком написал книгу, призваннуе помочь психическому здоровью детей Манитобы.

Книга называется «Бакки побеждает хандру». Ее посыл состоит в том, чтобы дети, испытывающие грусть или печаль, могли поговорить об этом со взрослыми, которым можно доверять. Так сделал и главный герой книги.

11 000 экземпляров книги будут переданы ученикам второго класса. Ее также можно купить в клубных магазинах или онлайн-магазине «Виннипега». Все вырученные средства пойдут в пользу благотворительного проекта «Джетс».