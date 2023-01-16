Вратарь «Виннипега» Хеллибак написал детскую книгу

Теги НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Благотворительность Хоккей

Вратарь «Виннипега» выпустил детскую книгу. 

Коннор Хеллибак в соавторстве с Томом ван Дайком написал книгу, призваннуе помочь психическому здоровью детей Манитобы.

Книга называется «Бакки побеждает хандру». Ее посыл состоит в том, чтобы дети, испытывающие грусть или печаль, могли поговорить об этом со взрослыми, которым можно доверять. Так сделал и главный герой книги. 

11 000 экземпляров книги будут переданы ученикам второго класса. Ее также можно купить в клубных магазинах или онлайн-магазине «Виннипега». Все вырученные средства пойдут в пользу благотворительного проекта «Джетс». 

1 комментарий

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Никита Алексеевич
Творчество,скоро энциклопедию напишет,а вратарь огонь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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