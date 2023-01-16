Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У форварда 8 очков в последних 9 играх за фарм-клуб «Ванкувера»
Василий Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ.
Форвард «Эбботсфорда» отличился в матче регулярного чемпионата против «Барракуды» (2:3).
В активе 21-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 19 матчах за фарм-клуб «Ванкувера». В последних 9 играх на его счету 8 (2+6) баллов.
Подколзин был отправлен в АХЛ в ноябре прошлого года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 3 (0+3) очка в 16 играх.
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