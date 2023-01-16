Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ. У форварда 8 очков в последних 9 играх за фарм-клуб «Ванкувера»

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Василий Подколзин Эбботсфорд Хоккей

Василий Подколзин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ.

Форвард «Эбботсфорда» отличился в матче регулярного чемпионата против «Барракуды» (2:3). 

В активе 21-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 19 матчах за фарм-клуб «Ванкувера». В последних 9 играх на его счету 8 (2+6) баллов. 

Подколзин был отправлен в АХЛ в ноябре прошлого года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 3 (0+3) очка в 16 играх. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий