«Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил минскому «Динамо». Команда проиграла 10 из 11 последних матчей

« » проиграл 10 из 11 последних матчей в .

Команда тренера уступила минскому « » (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Екатеринбуржцам удалось получить один балл в таблицу благодаря тому, что своим голом за восемь секунд до конца третьего перевел матч в овертайм.

В дополнительное время минчанам принес победу гол Ника Меркли в большинстве.

В прошлом матче «Автомобилист» обыграл ЦСКА (4:2) и прервал серию из девяти поражений подряд.