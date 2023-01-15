«Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил минскому «Динамо». Команда проиграла 10 из 11 последних матчей

Теги Автомобилист Николай Заварухин видео Динамо Минск КХЛ Степан Хрипунов Хоккей

«Автомобилист» проиграл 10 из 11 последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Екатеринбуржцам удалось получить один балл в таблицу благодаря тому, что Степан Хрипунов своим голом за восемь секунд до конца третьего перевел матч в овертайм.

В дополнительное время минчанам принес победу гол Ника Меркли в большинстве.

В прошлом матче «Автомобилист» обыграл ЦСКА (4:2) и прервал серию из девяти поражений подряд.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
Ответ fregat96
Играли 5 минут в 1 периоде, а все остальное время вату катали. Боб завоевал для команды случайное очко. Убогая игра "лидера Востока" особо видна на "канадской" площадке. Минск с заслуженной победой!
Они видимо за еду играют. Мне терпения хватило хватило на этих гуркиных только до середины 2го периода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fregat96
Играли 5 минут в 1 периоде, а все остальное время вату катали. Боб завоевал для команды случайное очко. Убогая игра "лидера Востока" особо видна на "канадской" площадке. Минск с заслуженной победой!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
titovets1976@gmail.com
Ответ badr
Должны были третью забрасывать, сколько верняков в каждой игре. Сокол классно попал, но ему мало времени дают.
Надо ещё и меньше удаляться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
badr
Должны были третью забрасывать, сколько верняков в каждой игре. Сокол классно попал, но ему мало времени дают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий