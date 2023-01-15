«Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил минскому «Динамо». Команда проиграла 10 из 11 последних матчей
«Автомобилист» проиграл 10 из 11 последних матчей в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Екатеринбуржцам удалось получить один балл в таблицу благодаря тому, что Степан Хрипунов своим голом за восемь секунд до конца третьего перевел матч в овертайм.
В дополнительное время минчанам принес победу гол Ника Меркли в большинстве.
В прошлом матче «Автомобилист» обыграл ЦСКА (4:2) и прервал серию из девяти поражений подряд.
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