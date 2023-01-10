Заварухин об упрощении игры «Автомобилиста»: «У ребят появлялась неуверенность при неудачной серии. От простоты придут более мастеровитые передачи, многое будет получаться»

Теги ЦСКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин поделился эмоциями после победы над ЦСКА.

«Автомобилист» обыграл московскую команду со счетом 4:2. Екатеринбуржцы прервали серию из девяти поражений подряд.

«Встречались с хорошей организованной командой, обладателем Кубка Гагарина. Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру, спасибо болельщикам за поддержку.

Перемены в тройках? Сегодня вышла рабочая команда, у нас не играли ни Голышев, ни Да Коста. Ребята из ВХЛ горели желанием играть в команде, они здорово влились в состав и воспользовались шансом.

Подтянули меньшинство? Ребята неплохо двигаются, накрывают соперника, не дают ему сделать передачу, это самое главное.

Выиграли матч по блокшотам? После блокирования заряжается и звено, и вратарь, здорово, что много блокированных бросков.

Стали играть попроще? Понятно, что когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, все впереди, надо жить сегодняшним днем и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи и будет получаться многое», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий

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heivani
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Правильно, вот с качеством передач и надо решать проблему. Особенно при выходе из своей зоны, защитники частенько отдают пас на игрока, находящегося в статическом состоянии у борта. Без скорости, пока пытается обработать шайбу, соперники сразу накрывают. Куда ушли те времена, когда атака с ходу была лучшей в лиге,, Автомобилиста,,? А сейчас мучения с протискиванием шайбы по бортам или примитивные забросы в зону соперника, с последущей, не всегда успешной, борьбой.
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