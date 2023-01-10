Заварухин об упрощении игры «Автомобилиста»: «У ребят появлялась неуверенность при неудачной серии. От простоты придут более мастеровитые передачи, многое будет получаться»

поделился эмоциями после победы над .

« » обыграл московскую команду со счетом 4:2. Екатеринбуржцы прервали серию из девяти поражений подряд.

«Встречались с хорошей организованной командой, обладателем Кубка Гагарина. Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру, спасибо болельщикам за поддержку.

Перемены в тройках? Сегодня вышла рабочая команда, у нас не играли ни Голышев, ни Да Коста. Ребята из ВХЛ горели желанием играть в команде, они здорово влились в состав и воспользовались шансом.

Подтянули меньшинство? Ребята неплохо двигаются, накрывают соперника, не дают ему сделать передачу, это самое главное.

Выиграли матч по блокшотам? После блокирования заряжается и звено, и вратарь, здорово, что много блокированных бросков.

Стали играть попроще? Понятно, что когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, все впереди, надо жить сегодняшним днем и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи и будет получаться многое», – сказал главный тренер «Автомобилиста».