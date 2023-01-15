Тертышный о «Тракторе»: «Гатиятулин разрешает нам творить в нападении. Главное, чтобы не в урон команде»

Теги Трактор Алексей Тертышный КХЛ Анвар Гатиятулин Никита Тертышный Хоккей

Никита Тертышный опроверг мнение об Анваре Гатиятулине как тренере, нацеленном на оборону. 

– «Трактор» при Анваре Гатиятулине считается очень системной и оборонительной командой, но в последнее время стал играть в более рискованный хоккей.

– Я бы не сказал, что у нас изначально был исключительно системный и оборонительный хоккей. У каждого своя тактика. Я у Анвара Рафаиловича играл еще во времена, когда он был главным тренером молодежной команды. И уже тогда он все объяснял до мелочей, и мы эти мелочи отрабатывали на тренировках.

Может быть, со стороны смотрится так, что мы играем от обороны и схематично, но Гатиятулин разрешает нам творить в нападении. Главное, чтобы это было не в урон команде. И в прошлом сезоне мы были в топ-3 самых забивающих команд КХЛ. В нынешнем розыгрыше также стараемся играть в активный хоккей. Да, где-то уходим в защиту, когда счет позволяет это сделать и спокойно довести игру до победы. Но не зацикливаемся на этом.

– В середине декабря «Трактор» шел на последнем месте на Востоке, сейчас забрался в зону плей-офф. В чем вы прибавили за прошедший месяц?

– На мой взгляд, вся раздевалка провела работу над ошибками. Подтянули большинство, над которым много работает Алексей Тертышный, как и весь тренерский штаб. Просматриваем много видео по этому поводу.

И ребята понимают, что нужно делать, чтобы принести важные два очка в том или ином матче за счет победы. Думаю, все нацелены на попадание в плей-офф, живут одной мыслью и целью. За счет этого у нас сейчас всё получается, – сказал форвард челябинцев. 

1 комментарий

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GarbaXosa
Трактор вперёд!
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