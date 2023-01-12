Алексей Шевченко: «Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить. Если от него не избавятся, школа «Металлурга» развалится»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ КХЛ ТВ Алексей Шевченко Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Алексей Шевченко рассказал о ситуации в школе «Металлурга».

«На «КХЛ ТВ» вышла очередная серия «Хоккейной вертикали». Абсолютно пустая программа, но я никого ни в чем не обвиняю. Мало времени на то, чтобы проработать каждый выпуск, мало людей. Но это ведет к тому, что люди получат неправильную картину.

В последнем выпуске – Магнитогорск. Получился лубок. Все идеально работают, все в порядке. Но это не так. Там настоящий бардак, а Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить, так как просто не понимает, как надо работать.

Единственный плюс – редкие кадры трезвой легенды. Но если там не избавятся от Мозякина, то школа просто развалится», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

10 комментариев

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Циклон
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пьет не пьет это второй вопрос.
а первый - что понимает мозякин в молодежном хоккее?
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goshforever
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Ответ Фёдор Кузнецов
Шевченко писал и что Жамнова уволят и что к трёхочковой системе вернутся
Жамнова уволят или не уволят - увидим в мае на очередных товарняках с Белоруссией. Так-то это вполне реалистичный вариант.
Логично вообще не держать на постоянном контракте тренера сборной ради 3 матчей в декабре и 4-5 матчей в мае.
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Игорь Климов
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Этот Шевченко и Кожевников из одной пивнушки пишут такие опусы?
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goshforever
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Шева как всегда на высоте троллинга
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HockeyMan
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Похоже Лемтюгов стукачек)))
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Фёдор Кузнецов
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Шевченко писал и что Жамнова уволят и что к трёхочковой системе вернутся
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antistar-Z
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Серьёзный накат. Тут должны быть сто процентные доказательства или Шеве надо бы ответить.
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Eliza77
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А кто не пьет ? Назови .. достаточно .. )
Хотя дети идут на имя, и показывать себя с такой стороны не правильно
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Александр Романов
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Господи , да он угорает сидит , тролит всех
А спортс на полном серьезе это публикует
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Сергей Кот
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а есть места где он не держал свечку вообще?
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