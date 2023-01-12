Алексей Шевченко: «Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить. Если от него не избавятся, школа «Металлурга» развалится»

рассказал о ситуации в школе « ».

«На « » вышла очередная серия «Хоккейной вертикали». Абсолютно пустая программа, но я никого ни в чем не обвиняю. Мало времени на то, чтобы проработать каждый выпуск, мало людей. Но это ведет к тому, что люди получат неправильную картину.

В последнем выпуске – Магнитогорск. Получился лубок. Все идеально работают, все в порядке. Но это не так. Там настоящий бардак, а Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить, так как просто не понимает, как надо работать.

Единственный плюс – редкие кадры трезвой легенды. Но если там не избавятся от , то школа просто развалится», – написал журналист «Спорт-Экспресса».