Алексей Шевченко: «Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить. Если от него не избавятся, школа «Металлурга» развалится»
Алексей Шевченко рассказал о ситуации в школе «Металлурга».
«На «КХЛ ТВ» вышла очередная серия «Хоккейной вертикали». Абсолютно пустая программа, но я никого ни в чем не обвиняю. Мало времени на то, чтобы проработать каждый выпуск, мало людей. Но это ведет к тому, что люди получат неправильную картину.
В последнем выпуске – Магнитогорск. Получился лубок. Все идеально работают, все в порядке. Но это не так. Там настоящий бардак, а Мозякин постоянно пьет и пытается все разрушить, так как просто не понимает, как надо работать.
Единственный плюс – редкие кадры трезвой легенды. Но если там не избавятся от Мозякина, то школа просто развалится», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
а первый - что понимает мозякин в молодежном хоккее?
Логично вообще не держать на постоянном контракте тренера сборной ради 3 матчей в декабре и 4-5 матчей в мае.
Хотя дети идут на имя, и показывать себя с такой стороны не правильно
А спортс на полном серьезе это публикует