Проворов интересен нескольким клубам НХЛ. Они обратились к «Филадельфии» по поводу обмена (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Пьер ЛеБрюн Иван Проворов Хоккей

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов интересен клубам НХЛ.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, несколько команд уже обратились к «Флайерс» по поводу возможного обмена. 

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года.

В текущем сезоне 25-летний защитник набрал 14 (2+12) очков в 41 матче при полезности «-8», 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 23:11.

Всего в лиге у него 491 матч и 204 (61+143) очка. Контракт с кэпхитом 6,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25. 

8 комментариев

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37old
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Ответ progexpNN
Лос-Анджелесу или Сиэтла мог бы пригодиться.
Сиэттлу то зачем леворукий защитник за 6,75? У них в топ-6 есть Олексяк и Данн. И судя потому как играет последний, его переподпишут за 7-8 млн.
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Molzahn
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На Нёрса с удержанием 25% з/п, и Холланд становится хорошим мальчиком.
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Фёдор Кузнецов
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Интересный факт про Ваню, он пропустил 3 матча за карьеру в НХЛ из-за ковид протокола
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Why always me?!
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Ответ AntOn
Не оправдал огромные авансы, в расцвете сил собирает минус ежегодный, при такой зп, и будучи в первой паре защитников у себя в клубе. Самый переоцененный из наших в НХЛ после Боба.
В прошлом сезоне наверно вся Филадельфия была в минусах. Не знаю что по твоему должен был сделать Проворов, чтобы быть в плюсе. В этом все защитники кто много времени на льду проводят тоже в минусах. И Санхейм, и Деанжело. Так что здесь претензии к всей команде и тренерскому штабу, а не только к Проворову.
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AntOn
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Не оправдал огромные авансы, в расцвете сил собирает минус ежегодный, при такой зп, и будучи в первой паре защитников у себя в клубе. Самый переоцененный из наших в НХЛ после Боба.
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Двойка Бубнова
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Давно уже есть ощущение, что может выстрелить в другом клубе и выйти на другой уровень
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progexpNN
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Лос-Анджелесу или Сиэтла мог бы пригодиться.
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frol92
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Интересно было бы на него посмотреть в клубе Западной конференции, например, в Эдмонтоне или Колорадо.
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