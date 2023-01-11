Проворов интересен нескольким клубам НХЛ. Они обратились к «Филадельфии» по поводу обмена (Пьер ЛеБрюн)

Защитник «Филадельфии» интересен клубам .

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, несколько команд уже обратились к «Флайерс» по поводу возможного обмена.

Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года.

В текущем сезоне 25-летний защитник набрал 14 (2+12) очков в 41 матче при полезности «-8», 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 23:11.

Всего в лиге у него 491 матч и 204 (61+143) очка. Контракт с кэпхитом 6,75 миллиона долларов действует до завершения сезона-2024/25.