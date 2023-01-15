Вратарь «Каролины» Андерсен пропустил единственный гол от «Питтсбурга», попав шайбой в Ракелля после выброса с лета

Теги Питтсбург Каролина НХЛ Фредерик Андерсен Рикард Ракелль Хоккей

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен пропустил курьезный гол в матче с «Питтсбургом».

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В третьем периоде Андерсен завладел шайбой и выбросил ее с лета, подыграв себе клюшкой. Она попала в форварда «Питтсбурга» Рикарда Ракелля, от которого зашла в ворота. 

В итоге датчанин завершил матч с 34 отраженными бросками из 35. Он одержал 2 победы в 2 играх после возвращения в состав. Из-за травмы Андерсен не играл около 2 месяцев. 

1 комментарий

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гилберт
Готовится к Австралиан Оупен.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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