Вратарь «Каролины» Андерсен пропустил единственный гол от «Питтсбурга», попав шайбой в Ракелля после выброса с лета

Вратарь «Каролины» пропустил курьезный гол в матче с «Питтсбургом».

«Харрикейнс» обыграли «Пингвинс» (2:1) в регулярном чемпионате .

В третьем периоде Андерсен завладел шайбой и выбросил ее с лета, подыграв себе клюшкой. Она попала в форварда « » , от которого зашла в ворота.

В итоге датчанин завершил матч с 34 отраженными бросками из 35. Он одержал 2 победы в 2 играх после возвращения в состав. Из-за травмы Андерсен не играл около 2 месяцев.