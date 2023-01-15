Вратарь «Каролины» Андерсен пропустил единственный гол от «Питтсбурга», попав шайбой в Ракелля после выброса с лета
Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен пропустил курьезный гол в матче с «Питтсбургом».
«Харрикейнс» обыграли «Пингвинс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В третьем периоде Андерсен завладел шайбой и выбросил ее с лета, подыграв себе клюшкой. Она попала в форварда «Питтсбурга» Рикарда Ракелля, от которого зашла в ворота.
В итоге датчанин завершил матч с 34 отраженными бросками из 35. Он одержал 2 победы в 2 играх после возвращения в состав. Из-за травмы Андерсен не играл около 2 месяцев.
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