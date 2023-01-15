Зуб получил травму в матче с «Колорадо», проигранном «Оттавой» со счетом 0:7

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Артем Зуб получил травму в матче с «Колорадо», проигранном «Оттавой» со счетом 0:7.

Российский защитник ушел со льда во втором периоде с травмой нижней части тела. Уже известно, что он пропустит как минимум следующий матч канадского клуба – против «Сент-Луиса» в понедельник. 

Сегодня 27-летний игрок успел сыграть 13 минут 30 секунд (полезность «минус 2»). Он нанес 1 бросок, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок. 

В текущем сезоне НХЛ у Зуба 6 (3+3) очков в 21 матче. Ранее он уже дважды выбывал на срок около месяца из-за травм (во второй раз – из-за перелома челюсти). В прошлой регулярке россиянин пропустил всего 1 матч. 

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