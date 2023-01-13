Ротенберг о травме Жафярова: «Против СКА всегда будут играть на пределе. Тарасов говорил: «Можно подмигнуть девушке на трибуне, но надо всегда быть готовым к удару соперника»

ответил на вопрос о травме .

СКА победил московское «Динамо» (2:0) в матче Фонбет чемпионата .

– Боевая игра против сильного соперника. « » – это обученная и организованная команда. Они здорово играют в обороне – нам пришлось ее взламывать.

Ребята – молодцы! Выполнили все, о чем мы договаривались до матча. Играли самоотверженно, ловили шайбу на себя, всегда были на линии броска. Сыграли железобетонно в обороне – это нас радует, потому что мы постоянно улучшаем игру в защите всей пятеркой.

Конечно, есть над чем работать – нужно лучше играть в атаке и реализовывать свои моменты. Надо было забивать больше голов – будем работать над этим.

Всех с победой – мы были обязаны выиграть дома. Всех с наступающим Старым Новым годом – удачи и побед всем нам. Огромная благодарность болельщикам и команде за эту победу.

– Известно ли, что с Жафяровым?

– Пока нет диагноза. В том моменте соперник сыграл жестко, Дамир ударился головой. Это все, что я могу сказать. Больше он не выходил – желаю Дамиру здоровья, восстановления. Надеюсь, он скоро вернется.

Хоккей – это жесткая мужская игра. Был матч уровня плей-офф – тут всегда надо быть готовым. Как говорил Анатолий Тарасов: «Можно подмигнуть девушке на трибуне, но надо всегда быть готовым к серьезному удару соперника».

Этот момент надо понимать каждому нашему хоккеисту – против нас всегда будут играть на пределе, будут бить. Мы должны держать удар, правильно группироваться.

Желаем, чтобы наши игроки это правильно понимали в следующих матчах. Как только расслабляешься в микромоменте – могут быть такие ситуации.

Травмы нам не нужны. Пожелаем Дамиру здоровья и удачи. Команда сыграла за Жафярова в остальное время. Мы обсуждали это. Молодцы – сыграли за партнера и вырвали важную победу, – сказал главный тренер .