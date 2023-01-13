Ротенберг о травме Жафярова: «Против СКА всегда будут играть на пределе. Тарасов говорил: «Можно подмигнуть девушке на трибуне, но надо всегда быть готовым к удару соперника»

Теги СКА КХЛ Анатолий Тарасов Динамо Дамир Жафяров Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о травме Дамира Жафярова.

СКА победил московское «Динамо» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Боевая игра против сильного соперника. «Динамо» – это обученная и организованная команда. Они здорово играют в обороне – нам пришлось ее взламывать.

Ребята – молодцы! Выполнили все, о чем мы договаривались до матча. Играли самоотверженно, ловили шайбу на себя, всегда были на линии броска. Сыграли железобетонно в обороне – это нас радует, потому что мы постоянно улучшаем игру в защите всей пятеркой.

Конечно, есть над чем работать – нужно лучше играть в атаке и реализовывать свои моменты. Надо было забивать больше голов – будем работать над этим.

Всех с победой – мы были обязаны выиграть дома. Всех с наступающим Старым Новым годом – удачи и побед всем нам. Огромная благодарность болельщикам и команде за эту победу.

– Известно ли, что с Жафяровым?

– Пока нет диагноза. В том моменте соперник сыграл жестко, Дамир ударился головой. Это все, что я могу сказать. Больше он не выходил – желаю Дамиру здоровья, восстановления. Надеюсь, он скоро вернется.

Хоккей – это жесткая мужская игра. Был матч уровня плей-офф – тут всегда надо быть готовым. Как говорил Анатолий Тарасов: «Можно подмигнуть девушке на трибуне, но надо всегда быть готовым к серьезному удару соперника».

Этот момент надо понимать каждому нашему хоккеисту – против нас всегда будут играть на пределе, будут бить. Мы должны держать удар, правильно группироваться.

Желаем, чтобы наши игроки это правильно понимали в следующих матчах. Как только расслабляешься в микромоменте – могут быть такие ситуации.

Травмы нам не нужны. Пожелаем Дамиру здоровья и удачи. Команда сыграла за Жафярова в остальное время. Мы обсуждали это. Молодцы – сыграли за партнера и вырвали важную победу, – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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hunterSPb
Жафярову здоровья.
Хомячкам страдать.
Болельщиков СКА с победой!
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ALEKS66
Классно быть мажором в путинской стране. Вот человек-тяжелее ручки в школе-ничего не держал-но есть богатый-непонятно на чем поднявшийся-но друг путина-папа-и все. Папа дает денег-мажорик -ничего нигде не понимая и ничего нигде не добившись решил-я посвящу себя хоккею. Я хочу сразу стать тренеришкой. Все-вопрос закрыт. Друг папы и папины друзья захватили всю газовую отрасль в стране и создали -ну типа офффшора -фирму по имени газпром. Эта фирма захватила и превратила в фарс весь спорт в стране-и вот мажор решил-ну теперь я тренер-кубок точно мой-газпром все порешает. И понеслось-да еще и питерский гусь Анисимов под рукой-все-дорога к кубку открыта. Самое страшное-при нынешней власти у нас вот таких мажоров в руководстве предприятий и цехов-тьма. Они ничего не знают-они ничего не умеют-они все изучили поверхностно- с низов не начинали абсолютно нигде. Но вот такие коекакеры вершат судьбы страны. Самое противное что тренеровочным процессом и всей подготовкой в СКА руководят совсем другие люди-а эта бездарность собирает все сливки на себя . Ну вот за что и за сколько тот же Корешков -который все практически там тащит-позволяет так себя нагибать. Кстати-кто в теме-вы видели как этот мажор на конькакх стоит? Но тренер зато-блин.
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alklimov2018
"Дядя Петя, ты дурак?" (с)
А Тарасов так не говорил, его фраза звучала совсем иначе.
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Матрёшка Ефросиьевна
Йозе Марино пора создать паблик с цитатами
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Саша Васильев
Ответ Qwerty Иванов
А Йозе Марино что говорил в таком случае?
Бей клюшкой по спине первым )
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-2
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Qwerty Иванов
А Йозе Марино что говорил в таком случае?
+4
-2
+2
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