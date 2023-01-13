Вратарь «Сиэтла» Джонс сделал 2-й шатаут подряд, отразив 27 бросков «Бостона». У него 6 побед в последних 6 играх

Вратарь « » сделал 2-й шатаут подряд, отразив 27 бросков « ».

33-летний голкипер отразил 27 бросков в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (3:0) и был признан 1-й звездой.

В прошлом матче он сыграл на ноль против «Монреаля» (4:0), отразив 21 бросок.

В последних 6 матчах у Джонса 6 побед, а всего в сезоне – 20 в 30 играх (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,68).