Вратарь «Сиэтла» Джонс сделал 2-й шатаут подряд, отразив 27 бросков «Бостона». У него 6 побед в последних 6 играх

Теги Бостон НХЛ Мартин Джонс Сиэтл Хоккей

Вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс сделал 2-й шатаут подряд, отразив 27 бросков «Бостона».

33-летний голкипер отразил 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0) и был признан 1-й звездой.

В прошлом матче он сыграл на ноль против «Монреаля» (4:0), отразив 21 бросок. 

В последних 6 матчах у Джонса 6 побед, а всего в сезоне – 20 в 30 играх (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,68). 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Атака Сиэттла настолько хороша, что Джонс ничего выдающегося не показывая, штампует победы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий