«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу». У «Кракена» 7 побед подряд
«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу».
«Брюинс» уступили «Кракену» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
До этого команда под руководством Джима Монтгомери набирала очки в 22 домашних матчах подряд, одержав 19 побед при 3 поражениях за пределами основного времени.
«Сиэтл» довел свою победную серию до 7 игр и повторил клубный рекорд, установленный ранее в этом же сезоне. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 54 очками в 41 матче.
«Бостон» по-прежнему лидирует в общей таблице лиги с 68 очками в 41 матче.
Пока очень хорошее поступательное развитие идет.
Вспомните, как они начинали. Как им пихали за тот драфт расширения.