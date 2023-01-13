«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу». У «Кракена» 7 побед подряд

«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу».

«Брюинс» уступили «Кракену» (0:3) в матче регулярного чемпионата .

До этого команда под руководством Джима Монтгомери набирала очки в 22 домашних матчах подряд, одержав 19 побед при 3 поражениях за пределами основного времени.

« » довел свою победную серию до 7 игр и повторил клубный рекорд, установленный ранее в этом же сезоне. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 54 очками в 41 матче.

« » по-прежнему лидирует в общей таблице лиги с 68 очками в 41 матче.