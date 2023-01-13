«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу». У «Кракена» 7 побед подряд

Теги Бостон НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» впервые в сезоне проиграл дома в основное время – «Сиэтлу». 

«Брюинс» уступили «Кракену» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

До этого команда под руководством Джима Монтгомери набирала очки в 22 домашних матчах подряд, одержав 19 побед при 3 поражениях за пределами основного времени. 

«Сиэтл» довел свою победную серию до 7 игр и повторил клубный рекорд, установленный ранее в этом же сезоне. Команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 54 очками в 41 матче. 

«Бостон» по-прежнему лидирует в общей таблице лиги с 68 очками в 41 матче. 

6 комментариев

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Slima008
Эффект Толванена
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encaro_one
Не думал, что дома проиграют, да еще и всухую.
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srdn
Тем временем Толванен, которого Сиэтл забрал с драфта отказов, набрал 4+2 в 7 играх, полезность +7
+5
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+5
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4etlanin
Молодцы Кракены.
Пока очень хорошее поступательное развитие идет.
Вспомните, как они начинали. Как им пихали за тот драфт расширения.
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See what
Бостон удивил ещё больше
+1
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Mikl_5555
кракены удивляют
+5
0
+5
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