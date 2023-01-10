Шумаков получит 5 млн рублей до конца сезона в минском «Динамо». Еще 10 млн может заработать бонусами
Стала известна зарплата Сергея Шумакова в минском «Динамо».
Нападающий подписал соглашение с минским клубом в декабре.
Шумаков получит около пять миллионов рублей до конца сезона в белорусском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Также 30-летний игрок сможет заработать около 10 миллионов рублей бонусами.
Шумаков провел три матча за минское «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».
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