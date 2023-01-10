Шумаков получит 5 млн рублей до конца сезона в минском «Динамо». Еще 10 млн может заработать бонусами

Стала известна зарплата в минском « ».

Нападающий подписал соглашение с минским клубом в декабре.

Шумаков получит около пять миллионов рублей до конца сезона в белорусском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также 30-летний игрок сможет заработать около 10 миллионов рублей бонусами.

Шумаков провел три матча за минское «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».