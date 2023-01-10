Шумаков получит 5 млн рублей до конца сезона в минском «Динамо». Еще 10 млн может заработать бонусами

Теги Динамо Минск КХЛ Сергей Шумаков Спорт-Экспресс Хоккей

Стала известна зарплата Сергея Шумакова в минском «Динамо».

Нападающий подписал соглашение с минским клубом в декабре.

Шумаков получит около пять миллионов рублей до конца сезона в белорусском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также 30-летний игрок сможет заработать около 10 миллионов рублей бонусами.

Шумаков провел три матча за минское «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».

1 комментарий

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Огюст
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Осталось только не забывать шайбы в чужие ворота забивать !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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