Пресс установил рекорд «Северстали» по очкам среди защитников. Превзошел результат Чудинова в сезоне-2011/12

Шведский хоккеист установил рекорд « » по набранным очкам за сезон.

отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата против «Куньлуня» (6:5).

Таким образом, 28-летний игрок набрал 36 (10+26) баллов в 47 матчах текущего сезона и установил новый рекорд череповецкого клуба по набранным очкам среди защитников.

Пресс превзошел достижение , который в сезоне-2011/2012 набрал 35 (9+26) очков.