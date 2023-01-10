Пресс установил рекорд «Северстали» по очкам среди защитников. Превзошел результат Чудинова в сезоне-2011/12
Шведский хоккеист установил рекорд «Северстали» по набранным очкам за сезон.
Робин Пресс отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:5).
Таким образом, 28-летний игрок набрал 36 (10+26) баллов в 47 матчах текущего сезона и установил новый рекорд череповецкого клуба по набранным очкам среди защитников.
Пресс превзошел достижение Максима Чудинова, который в сезоне-2011/2012 набрал 35 (9+26) очков.
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