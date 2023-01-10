Пресс установил рекорд «Северстали» по очкам среди защитников. Превзошел результат Чудинова в сезоне-2011/12

Теги Северсталь Максим Чудинов КХЛ Робин Пресс Хоккей

Шведский хоккеист установил рекорд «Северстали» по набранным очкам за сезон.

Робин Пресс отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:5).

Таким образом, 28-летний игрок набрал 36 (10+26) баллов в 47 матчах текущего сезона и установил новый рекорд череповецкого клуба по набранным очкам среди защитников.

Пресс превзошел достижение Максима Чудинова, который в сезоне-2011/2012 набрал 35 (9+26) очков.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brazil Barys
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий