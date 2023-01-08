Мишуров одержал победу в 1-м полном матче в КХЛ, отбив 22 броска «Автомобилиста». Мирошниченко набрал 2-е очко в лиге

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Андрей Мишуров сыграл первый полный матч в КХЛ за «Авангард» и одержал победу.

21-летний вратарь отразил 22 из 23 бросков по своим воротам в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1). 

Он впервые играл в старте в матче КХЛ.

18-летний нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко сделал передачу в игре с «Автомобилистом». 

Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах КХЛ. Отметим, что в этой игре он получил рекордный для себя айс-тайм (14 минут 16 секунд). 

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1 комментарий

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Roman Schmidt
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С победой команду!Андрею можно давать играть чаще.Мирошниченко конечно не игрок первого звена,нужно парня постепенно подводить.Продолжит прогрессировать,в будущем вполне игрок топ-6
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