Мишуров одержал победу в 1-м полном матче в КХЛ, отбив 22 броска «Автомобилиста». Мирошниченко набрал 2-е очко в лиге

Андрей Мишуров сыграл первый полный матч в КХЛ за «Авангард» и одержал победу.

21-летний вратарь отразил 22 из 23 бросков по своим воротам в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1).

Он впервые играл в старте в матче КХЛ.

18-летний нападающий «Авангарда» сделал передачу в игре с «Автомобилистом».

Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах КХЛ. Отметим, что в этой игре он получил рекордный для себя айс-тайм (14 минут 16 секунд).