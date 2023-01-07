«Вашингтон» поместил Снайвли на драфт отказов. Он сделал одну передачу в шести матчах

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Джо Снайвли выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов.

Клубы НХЛ смогут забрать 27-летнего нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

В нынешнем сезоне американский хоккеист сыграл в шести матчах регулярного чемпионата за «Кэпиталс» и записал на свой счет одну результативную передачу. Среднее игровое время – 12:01.

Контракт Снайвли с кэпхитом 800 тысяч долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее «столичные» отправили в АХЛ форварда Алексея Протаса. В основной состав «Вашингтона» возвращаются Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграют в предстоящем матче с «Коламбусом».

1 комментарий

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ni
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Ну и зря!!!
Отличный форв и чекер!
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