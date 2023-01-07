«Вашингтон» поместил Снайвли на драфт отказов. Он сделал одну передачу в шести матчах
Джо Снайвли выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов.
Клубы НХЛ смогут забрать 27-летнего нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.
В нынешнем сезоне американский хоккеист сыграл в шести матчах регулярного чемпионата за «Кэпиталс» и записал на свой счет одну результативную передачу. Среднее игровое время – 12:01.
Контракт Снайвли с кэпхитом 800 тысяч долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее «столичные» отправили в АХЛ форварда Алексея Протаса. В основной состав «Вашингтона» возвращаются Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграют в предстоящем матче с «Коламбусом».
Отличный форв и чекер!