«Вашингтон» поместил Снайвли на драфт отказов. Он сделал одну передачу в шести матчах

выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов.

Клубы НХЛ смогут забрать 27-летнего нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

В нынешнем сезоне американский хоккеист сыграл в шести матчах регулярного чемпионата за «Кэпиталс» и записал на свой счет одну результативную передачу. Среднее игровое время – 12:01.

Контракт Снайвли с кэпхитом 800 тысяч долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее «столичные» отправили в АХЛ форварда Алексея Протаса. В основной состав « » возвращаются Никлас Бэкстрем и Том Уилсон – оба сыграют в предстоящем матче с «Коламбусом».