Морозов про 11:1 с «Авангардом» в 2009 году: «Никто из омских болельщиков не ушел, не обиделся, а аплодировал команде – это больше всего впечатлило»

поделился воспоминаниями о серии плей-офф против « » в 2009 году.

– Одна из самых крутых серий плей-офф в первом сезоне – противостояние « » и «Авангарда», который вышел в плей-офф с последнего, шестнадцатого места.

– Мы тогда, можно сказать, отскочили! Проигрывали 1-2 в серии, а тогда на той стадии были серии до трех побед.

Потом выиграли со счетом 11:1, а в последней игре серии Илья Никулин забил за 15 секунд до конца, перевел игру в овертайм, а там уже Олег Петров забросил победную. И все это на новой арене, при полных трибунах. Гол Никулина – гол с большой буквы.

Всего 15 секунд оставалось до конца игры, мы проигрывали, и могли не пойти дальше, к чемпионству. Но тот гол все перевернул, мы зарядились и получили уверенность в своих силах.

– Матч, который закончился со счетом 11:1 – большая редкость. Особенно в плей-офф, особенно в такой напряженной серии. Как это случилось?

– Меня больше всего тогда впечатлили болельщики «Авангарда», которые встали и аплодировали команде. Они понимали, что да, этот матч проигран, но главная битва будет дальше.

Мы потом в самолете обсуждали, что никто не ушел и не обиделся на команду. Ну а одиннадцать шайб… Такое бывает.

Просто все получилось, все комбинации прошли. Следующий матч получился уже совсем другим, очень напряженным. Все были на нервах в решающей игре, – сказал президент и бывший нападающий «Ак Барса».