ИИХФ назвала состав групп на МЧМ-2024 в Швеции – без России и Беларуси

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ИИХФ назвала состав групп на МЧМ-2024 – без России и Беларуси.

Турнир пройдет в шведском Гетеборге. 

В группу А попали молодежные сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу В – Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

Норвежцы заменят на турнире выбывших австрийцев.

О возможном возвращении молодежных сборных России и Беларуси в данном релизе ИИХФ ничего не говорится.

Ранее обе команды пропустили турниры 2022 (был перенесен на август) и 2023 года. 

9 комментариев

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Crenk
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Ответ Кукич
Забудьте мчм на ближайшие годы.
Никишин не играл ни разу на МЧМ
И без этого прогрессирует
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yalyon
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Ща прибежит hockey-spain с и пояснит почему мчм овно без 2 величайших хоккейных держав – России и Белоруссии
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rjrjy
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Странные у них правила распределения по группам. На МЧМ-2023 был посев, основанный на результатах пяти предыдущих чемпионатов, а здесь - на итогах только что завершившегося турнира.
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HockeyMan
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Спорт-это уже давно политика. Ок, привыкли.
Но за что наказывать детей спортсменов?
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lundian
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Ну так не участвовали в этом, автоматом дивизион ниже.
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Mi4eL
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Ещё один МЧМ без интриги и интереса. Отдайте трофей Канаде и можете праздник для болельщиков провести.
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Илья Кидинов
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Ребята, подскажите. У меня у одного на айфоне после открытия приложения выскакивает окно App Store? Его закрываешь, оно снова выскакивает. Уже надоело!
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Кукич
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Забудьте мчм на ближайшие годы.
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Валентина Николаевна
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Твердо и четко
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