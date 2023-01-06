ИИХФ назвала состав групп на МЧМ-2024 в Швеции – без России и Беларуси

назвала состав групп на МЧМ-2024 – без России и Беларуси.

Турнир пройдет в шведском Гетеборге.

В группу А попали молодежные сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу В – Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.

Норвежцы заменят на турнире выбывших австрийцев.

О возможном возвращении молодежных сборных России и Беларуси в данном релизе ИИХФ ничего не говорится.

Ранее обе команды пропустили турниры 2022 (был перенесен на август) и 2023 года.