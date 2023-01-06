Президент ИИХФ об участии НХЛ в Олимпиаде-2026: «Я настроен оптимистично. Если бы это зависело только от игроков, они бы приехали, но все сложнее»

Теги ИИХФ НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ заявил, что оптимистично смотрит на перспективы участия НХЛ в Олимпиаде-2026.

Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в феврале 2026 года. Договоренности об участии игроков НХЛ на данный момент нет. 

«Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия... Но я настроен оптимистично.

Если бы это зависело только от игроков, они бы приехали. Но все гораздо сложнее», – сказал Люк Тардиф

Игроки НХЛ приезжали на олимпийские хоккейные турниры с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. 

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