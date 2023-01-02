Панарин вышел на 7-е место по очкам за первые 8 сезонов в НХЛ среди левых нападающих – 612. У Овечкина было 735, у Ковальчука – 642

Теги рейтинги Рейнджерс Дэни Хитли Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Мишель Гуле Матс Нэслунд Люк Робитайл Артемий Панарин Брайан Пропп Хоккей

Артемий Панарин набрал 612 очков в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» в матче с «Флоридой» (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.

Благодаря этому россиянин вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству очков среди левых нападающих в первые восемь сезонов в лиге. Он делит это место с Матсом Нэслундом.

Больше очков набрали только Дэни Хитли (625), Илья Ковальчук (642), Брайан Пропп (667), Мишель Гуле (731), Александр Овечкин (735) и Люк Робитайл (803).

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2 комментария

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NikitaPoc
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Ответ DrugLord11
Панара красавчег, Хитли обойдёт, а может и Ковальчука.
До Кови 30 очков всего, без травм точно обойдет
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DrugLord11
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Панара красавчег, Хитли обойдёт, а может и Ковальчука.
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