Панарин вышел на 7-е место по очкам за первые 8 сезонов в НХЛ среди левых нападающих – 612. У Овечкина было 735, у Ковальчука – 642
Артемий Панарин набрал 612 очков в НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» в матче с «Флоридой» (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.
Благодаря этому россиянин вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству очков среди левых нападающих в первые восемь сезонов в лиге. Он делит это место с Матсом Нэслундом.
Больше очков набрали только Дэни Хитли (625), Илья Ковальчук (642), Брайан Пропп (667), Мишель Гуле (731), Александр Овечкин (735) и Люк Робитайл (803).
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