Панарин вышел на 7-е место по очкам за первые 8 сезонов в НХЛ среди левых нападающих – 612. У Овечкина было 735, у Ковальчука – 642

набрал 612 очков в .

Форвард « » в матче с «Флоридой» (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.

Благодаря этому россиянин вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству очков среди левых нападающих в первые восемь сезонов в лиге. Он делит это место с Матсом Нэслундом.

Больше очков набрали только Дэни Хитли (625), (642), Брайан Пропп (667), Мишель Гуле (731), (735) и Люк Робитайл (803).