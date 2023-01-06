«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона. Это лучший результат в НХЛ с сезона-1944/45

Теги Бостон Лос-Анджелес НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона – лучший результат в НХЛ с сезона-1944/45.

«Брюинс» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2) и продолжают лидировать в общей таблице лиги с 64 очками в 38 играх. 

Ранее в истории НХЛ только 2 команды одерживали 30-ю победу в 38-м матче сезона или ранее.

«Бостон» в сезоне-1929/30 выиграл 30 из 35 игр (в финале Кубка Стэнли уступил «Монреалю» со счетом 0-2), «Монреаль» в сезоне-1944/45 – 30 из 38 (выбыл в полуфинале Кубка Стэнли, уступив «Торонто» со счетом 2-4). 

11 комментариев

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Коршунов-73
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Бостону регулярка конечно бы и не нужна, но если так прет, что же теперь спецом проигрывать. Посмотрим что будет весной, очень многое будет зависеть от тренеров и физруков..
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Коршунов-73
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Ответ АРХАТ
Уллмарк вообще зверь - 21 победа в 25 матчах при 1,86 и 93,9% Если бы ещё Свайман не тупил (2,68 и 89,7%, то побед было бы ещё больше.
Свэймэн очень талантливый вратарь, и все же верю, что он будущее Бостона, но при такой игре Ульмарка, да бэкап..
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t0ni12
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Ответ Шлёма Презерман
Ого, глядишь, и на рекорд Детройта по итогам регулярки замахнутся.
Вряд ли. Сейчас уж слишком аномальная статистика. Не видно у Бостона запаса прочности тех Детройта и Тампы. Впрочем, может оно и к лучшему, ибо все помнят что с той же Тампой сделал Коламбус.
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Александр Балабанов
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Ответ crazy 808
в них вроде 62, и это уже наверняка вечный рекорд
Да, 62. И он уже был повторен - "Тампой" в сезоне-2018/19.
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Автомобилист-Екб
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Ответ АРХАТ
Уллмарк вообще зверь - 21 победа в 25 матчах при 1,86 и 93,9% Если бы ещё Свайман не тупил (2,68 и 89,7%, то побед было бы ещё больше.
Статистика жесть, тем более на фоне Сваймана звучит, как будто он Бог
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Евгений Белоус
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Вот вам и тренер алконафт))
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crazy 808
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Ответ Шлёма Презерман
Ого, глядишь, и на рекорд Детройта по итогам регулярки замахнутся.
в них вроде 62, и это уже наверняка вечный рекорд
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АРХАТ
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Будущий обладатель кубка стэнли
Ну всё равно я думаю нужны трейды в дедлайн - Крейга Смита на обмен (более 3 млн кэп-хит, а играет всего по 9,5 минут).
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АРХАТ
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Уллмарк вообще зверь - 21 победа в 25 матчах при 1,86 и 93,9%
Если бы ещё Свайман не тупил (2,68 и 89,7%, то побед было бы ещё больше.
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Шлёма Презерман
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Ого, глядишь, и на рекорд Детройта по итогам регулярки замахнутся.
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Будущий обладатель кубка стэнли
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