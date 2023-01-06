«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона. Это лучший результат в НХЛ с сезона-1944/45

«Бостон» выиграл 30 из 38 матчей со старта сезона – лучший результат в с сезона-1944/45.

«Брюинс» обыграли « » (5:2) и продолжают лидировать в общей таблице лиги с 64 очками в 38 играх.

Ранее в истории НХЛ только 2 команды одерживали 30-ю победу в 38-м матче сезона или ранее.

« » в сезоне-1929/30 выиграл 30 из 35 игр (в финале Кубка Стэнли уступил «Монреалю» со счетом 0-2), «Монреаль» в сезоне-1944/45 – 30 из 38 (выбыл в полуфинале Кубка Стэнли, уступив «Торонто» со счетом 2-4).