Патрик Кэйн не смог доиграть матч с «Тампой» из-за травмы. Она связана с хитом Евгения Свечникова в игре с «Сан-Хосе»

Теги травмы Тампа-Бэй Чикаго Сан-Хосе Люк Ричардсон Патрик Кэйн Евгений Свечников Хоккей

Патрик Кэйн не смог доиграть матч с «Тампой» из-за травмы нижней части тела.

Форвард «Чикаго» не выходил на лед в третьем периоде.

Главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон сообщил, что форвард испытывает болевые ощущения после силового приема форварда Евгения Свечникова в недавнем матче против «Сан-Хосе». 

«Я разговаривал с ним перед игрой, он выглядел нормально. Но по ходу матча ситуация становилась все хуже. 

Сегодня вечером его обследуют, поэтому пока мы мало что знаем», – сказал Ричардсон. 

В 37 матчах сезона 34-летний Кэйн набрал 27 (7+20) очков при полезности «минус 24». Этот сезон – последний по его действующему контракту с «Блэкхокс» с кэпхитом 10,5 миллиона долларов. 

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