Патрик Кэйн не смог доиграть матч с «Тампой» из-за травмы. Она связана с хитом Евгения Свечникова в игре с «Сан-Хосе»

не смог доиграть матч с « » из-за травмы нижней части тела.

Форвард « » не выходил на лед в третьем периоде.

Главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон сообщил, что форвард испытывает болевые ощущения после силового приема форварда в недавнем матче против « ».

«Я разговаривал с ним перед игрой, он выглядел нормально. Но по ходу матча ситуация становилась все хуже.

Сегодня вечером его обследуют, поэтому пока мы мало что знаем», – сказал Ричардсон.

В 37 матчах сезона 34-летний Кэйн набрал 27 (7+20) очков при полезности «минус 24». Этот сезон – последний по его действующему контракту с «Блэкхокс» с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.