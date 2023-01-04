Патрик Кэйн не смог доиграть матч с «Тампой» из-за травмы. Она связана с хитом Евгения Свечникова в игре с «Сан-Хосе»
Патрик Кэйн не смог доиграть матч с «Тампой» из-за травмы нижней части тела.
Форвард «Чикаго» не выходил на лед в третьем периоде.
Главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон сообщил, что форвард испытывает болевые ощущения после силового приема форварда Евгения Свечникова в недавнем матче против «Сан-Хосе».
«Я разговаривал с ним перед игрой, он выглядел нормально. Но по ходу матча ситуация становилась все хуже.
Сегодня вечером его обследуют, поэтому пока мы мало что знаем», – сказал Ричардсон.
В 37 матчах сезона 34-летний Кэйн набрал 27 (7+20) очков при полезности «минус 24». Этот сезон – последний по его действующему контракту с «Блэкхокс» с кэпхитом 10,5 миллиона долларов.
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