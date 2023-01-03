«Торонто» провел предварительные переговоры с Бантингом о новом контракте. Форвард набрал 26 очков в 37 матчах сезона НХЛ
«Торонто» готов вести переговоры с Майклом Бантингом о новом контракте.
Канадский клуб и представители 27-летнего нападающего провели предварительный разговор относительно продления соглашения с игроком. Но при этом, как отмечает инсайдер Пьер ЛеБрюн, ничего конкретного стороны еще не обсуждали.
Действующий договор нападающего с кэпхитом 950 тысяч долларов заканчивается в конце нынешнего сезона.
Бантинг набрал 26 (11+15) оков при полезности «плюс 19» в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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