«Торонто» провел предварительные переговоры с Бантингом о новом контракте. Форвард набрал 26 очков в 37 матчах сезона НХЛ

« » готов вести переговоры с о новом контракте.

Канадский клуб и представители 27-летнего нападающего провели предварительный разговор относительно продления соглашения с игроком. Но при этом, как отмечает инсайдер Пьер ЛеБрюн, ничего конкретного стороны еще не обсуждали.

Действующий договор нападающего с кэпхитом 950 тысяч долларов заканчивается в конце нынешнего сезона.

Бантинг набрал 26 (11+15) оков при полезности «плюс 19» в 37 матчах регулярного чемпионата .