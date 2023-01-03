«Торонто» провел предварительные переговоры с Бантингом о новом контракте. Форвард набрал 26 очков в 37 матчах сезона НХЛ

Теги Торонто НХЛ Майкл Бантинг Хоккей

«Торонто» готов вести переговоры с Майклом Бантингом о новом контракте.

Канадский клуб и представители 27-летнего нападающего провели предварительный разговор относительно продления соглашения с игроком. Но при этом, как отмечает инсайдер Пьер ЛеБрюн, ничего конкретного стороны еще не обсуждали.

Действующий договор нападающего с кэпхитом 950 тысяч долларов заканчивается в конце нынешнего сезона.

Бантинг набрал 26 (11+15) оков при полезности «плюс 19» в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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