Гончарук о «Торпедо»: «Хотим дойти до главной цели – Кубка Гагарина»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Гончарук Хоккей

Сергей Гончарук заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в составе «Торпедо».

– Открытием чемпионата являетесь не только вы, но и вся нижегородская команда. Вы сейчас получаете наибольшее удовольствие от хоккея в вашей карьере?

– Скорее всего, да. Мы играем в хороший и техничный хоккей. Тренерский штаб просит постоянно двигать шайбу.

У нас очень много свободы действий в плане атаки. Мы с партнерами можем рисовать, придумывать и креативить. Это один из лучших моментов в карьере. Мы всей командой получаем удовольствие от хоккея.

– Какой была ваша первая личная беседа с Ларионовым? Что он вам сказал?

– Мы поговорили на апрельском сборе, и он сказал, что мне нужно прибавить. Я тогда был не в лучшей форме, и Игорь Николаевич не ожидал такого.

Ранее я ездил к нему в олимпийскую сборную, и тогда я был в лучших кондициях, думал быстрее. Так вот, он сказал, что мне нужно прибавлять и что он даст всем одинаковое игровое время на предсезонке. Если ты докажешь – будешь играть.

Игорь Николаевич предупреждал, что он будет очень строго следить за тем, в какой форме хоккеисты приедут на сборы. От него было легкое напутствие на тему того, что нужно много готовиться для того, чтобы долго играть в хоккей.

– Каковы ваши ожидания от второй части регулярного чемпионата?

– Во второй половине сезона хочется дальше играть в свой хоккей, ничего не меняя, и как можно чаще выигрывать. Чем выше мы заберемся, тем будет лучше перед плей-офф.

Самое главное, чтобы к матчам на вылет все подошли без травм. Наша цель заключается не в том, чтобы пройти один-два раунда. Мы хотим дойти до нашей главной цели – Кубка Гагарина, – сказал нападающий «Торпедо».

2 комментария

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Матроскин52
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Серёжа- молодец! Не стал метаться, продлил контракт с командой… Походу Торпедо под руководством профессора для многих молодых хоккеистов может стать хорошим началом хоккейной карьеры…
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Игорь Мастеров
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Болельщики всегда с Вами. Поддержим как надо. Вперёд ТОРПЕДО.
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