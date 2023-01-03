Гончарук о «Торпедо»: «Хотим дойти до главной цели – Кубка Гагарина»

заявил о желании выиграть в составе « ».

– Открытием чемпионата являетесь не только вы, но и вся нижегородская команда. Вы сейчас получаете наибольшее удовольствие от хоккея в вашей карьере?

– Скорее всего, да. Мы играем в хороший и техничный хоккей. Тренерский штаб просит постоянно двигать шайбу.

У нас очень много свободы действий в плане атаки. Мы с партнерами можем рисовать, придумывать и креативить. Это один из лучших моментов в карьере. Мы всей командой получаем удовольствие от хоккея.

– Какой была ваша первая личная беседа с ? Что он вам сказал?

– Мы поговорили на апрельском сборе, и он сказал, что мне нужно прибавить. Я тогда был не в лучшей форме, и Игорь Николаевич не ожидал такого.

Ранее я ездил к нему в олимпийскую сборную, и тогда я был в лучших кондициях, думал быстрее. Так вот, он сказал, что мне нужно прибавлять и что он даст всем одинаковое игровое время на предсезонке. Если ты докажешь – будешь играть.

Игорь Николаевич предупреждал, что он будет очень строго следить за тем, в какой форме хоккеисты приедут на сборы. От него было легкое напутствие на тему того, что нужно много готовиться для того, чтобы долго играть в хоккей.

– Каковы ваши ожидания от второй части регулярного чемпионата?

– Во второй половине сезона хочется дальше играть в свой хоккей, ничего не меняя, и как можно чаще выигрывать. Чем выше мы заберемся, тем будет лучше перед плей-офф.

Самое главное, чтобы к матчам на вылет все подошли без травм. Наша цель заключается не в том, чтобы пройти один-два раунда. Мы хотим дойти до нашей главной цели – Кубка Гагарина, – сказал нападающий «Торпедо».