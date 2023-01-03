Райан Меркли запросил обмен из «Сан-Хосе». Защитник сделал 14 передач в 30 матчах сезона в АХЛ

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ Сан-Хосе Барракуда Райан Меркли Хоккей

Хоккеист системы «Сан-Хосе» хочет покинуть команду.

22-летний Райан Меркли сделал запрос об обмене в другой клуб.

Защитник не играл в НХЛ в текущем сезоне. В прошлом чемпионате канадец набрал 6 (1+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне Меркли провел 30 игр за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и записал на свой счет 14 (0+14) баллов при полезности «минус 8».

Его кэпхит по действующему контракту составляет 863,333 тысячи долларов.

2 комментария

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Дима Миронов
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Ответ Sergeyad
Смена растет....и неплохая.... Но там застряли Карлсон и Власич:( Ошибки менеджмента ещё долго будут дорого обходиться клубу:(
Ща на лотерее Бедарда возьмут и пойдут за Кубком
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Sergeyad
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Смена растет....и неплохая.... Но там застряли Карлсон и Власич:( Ошибки менеджмента ещё долго будут дорого обходиться клубу:(
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