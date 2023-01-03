Райан Меркли запросил обмен из «Сан-Хосе». Защитник сделал 14 передач в 30 матчах сезона в АХЛ

Хоккеист системы «Сан-Хосе» хочет покинуть команду.

22-летний Райан Меркли сделал запрос об обмене в другой клуб.

Защитник не играл в в текущем сезоне. В прошлом чемпионате канадец набрал 6 (1+5) очков в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне Меркли провел 30 игр за « » в АХЛ и записал на свой счет 14 (0+14) баллов при полезности «минус 8».

Его кэпхит по действующему контракту составляет 863,333 тысячи долларов.