Сборная Чехии забила 33 гола в 5 матчах на МЧМ-2023. Команда вышла в полуфинал
Сборная Чехии является одной из самых результативных команд МЧМ-2023.
Команда, которую тренирует Радим Рулик, обыграла сборную Швейцарии (9:1) в матче 1/4 финала и вышла в полуфинал турнира.
На этом чемпионате чешская сборная во второй раз забила девять голов за матч – ранее подобное случилось во встрече с командой Австрии (9:0).
В общей сложности Чехия забросила 33 шайбы в пяти матчах.
Также сборная Чехии забила 5 голов в матче с Канадой (5:2), 2 гола в игре со Швецией (2:3 ОТ) и 8 голов в матче с Германией (8:1).
На текущий момент Чехия – самая результативная команда МЧМ-2023. Но свои четвертьфинальные матчи еще не сыграли сборная США (19 голов) и сборная Канады (29 голов).
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