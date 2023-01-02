Сборная Чехии забила 33 гола в 5 матчах на МЧМ-2023. Команда вышла в полуфинал

Теги молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира Радим Рулик Хоккей

Сборная Чехии является одной из самых результативных команд МЧМ-2023.

Команда, которую тренирует Радим Рулик, обыграла сборную Швейцарии (9:1) в матче 1/4 финала и вышла в полуфинал турнира.

На этом чемпионате чешская сборная во второй раз забила девять голов за матч – ранее подобное случилось во встрече с командой Австрии (9:0).

В общей сложности Чехия забросила 33 шайбы в пяти матчах.

Также сборная Чехии забила 5 голов в матче с Канадой (5:2), 2 гола в игре со Швецией (2:3 ОТ) и 8 голов в матче с Германией (8:1).

На текущий момент Чехия – самая результативная команда МЧМ-2023. Но свои четвертьфинальные матчи еще не сыграли сборная США (19 голов) и сборная Канады (29 голов).

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2 комментария

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Direct free kick
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Сборной России нет на этот убогий антихоккей
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Фёдор Кузнецов
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Но тексты про доминацию пишут о Канаде
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