Форсберг сделал хет-трик в матче с «Вегасом» и стал 3-м игроком в истории «Нэшвилла» с 500+ очками
Филип Форсберг стал 3-м игроком в истории с 500+ очками за «Нэшвилл».
Шведский форвард «Предаторс» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:5 ОТ). Он стал для него восьмым в карьере.
Третий гол нападающего на 59:55 перевел игру в овертайм.
Второй гол позволил Форсбергу стать третьим игроком в истории клуба, достигшим отметки 500 очков. У Филипа 501 (234+267) балл в 601 игре за «Нэшвилл».
Впереди идут Роман Йоси (570 в 795) и Дэвид Легуонд (566 в 956).
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