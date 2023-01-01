Форсберг сделал хет-трик в матче с «Вегасом» и стал 3-м игроком в истории «Нэшвилла» с 500+ очками

Теги рейтинги Нэшвилл Дэвид Легуонд НХЛ Вегас Роман Йоси Филип Форсберг Хоккей

Филип Форсберг стал 3-м игроком в истории с 500+ очками за «Нэшвилл».

Шведский форвард «Предаторс» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:5 ОТ). Он стал для него восьмым в карьере.

Третий гол нападающего на 59:55 перевел игру в овертайм. 

Второй гол позволил Форсбергу стать третьим игроком в истории клуба, достигшим отметки 500 очков. У Филипа 501 (234+267) балл в 601 игре за «Нэшвилл». 

Впереди идут Роман Йоси (570 в 795) и Дэвид Легуонд (566 в 956). 

1 комментарий

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old folk
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А в звёзды дня не попал. Чудеса)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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