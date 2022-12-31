Геннадий Тимченко: «КХЛ – мощное явление в российском спорте. Лига стала коммерчески успешной в евроазиатском регионе»
Геннадий Тимченко назвал КХЛ мощным явлением в своем поздравлении с наступающим Новым годом.
«Дорогие друзья!
Уходящий 2022 год был непростым, но мы вместе справляемся с трудностями и продолжаем развивать хоккей, который объединяет миллионы людей по всей России.
В канун Нового года хочется поблагодарить клубы и игроков за качественную работу, партнеров лиги – за поддержку, а болельщиков – за неослабевающий интерес к нашей любимой игре!
КХЛ исполнилось 15 лет. За это время лига стала коммерчески успешной хоккейной лигой в евроазиатском регионе. За прошедшие годы сыграны тысячи матчей, забиты десятки тысяч голов, но одно остается неизменным – команда КХЛ и клубы каждый день работают над развитием хоккея в регионах, реализуют социальные проекты.
Благодаря этим усилиям совершенно точно можно сказать, что КХЛ сегодня – это мощное явление в российском спорте, и мы по праву можем гордиться историей лиги!
В новом году желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть под звон курантов в новогоднюю ночь исполнятся ваши самые сокровенное желания!
С Новым годом и Рождеством!» – написал председатель совета директоров КХЛ.
Но развивается хоккей только в одном регионе, точнее городе, где играет клуб с названием из трёх букв
Гигант автопрома идёт на помощь
На фоне антироссийских санкций и кризиса с закупкой автокомпонентов АВТОВАЗ переживает непростые времена, тем не менее автогигант решил заняться спонсорством. 1 декабря компания объявила, что стала партнером Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2022/2023.
Все это напоминает дикую фантасмагорию
В Зазеркалье