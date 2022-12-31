Геннадий Тимченко: «КХЛ – мощное явление в российском спорте. Лига стала коммерчески успешной в евроазиатском регионе»

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Геннадий Тимченко назвал КХЛ мощным явлением в своем поздравлении с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья!

Уходящий 2022 год был непростым, но мы вместе справляемся с трудностями и продолжаем развивать хоккей, который объединяет миллионы людей по всей России.

В канун Нового года хочется поблагодарить клубы и игроков за качественную работу, партнеров лиги – за поддержку, а болельщиков – за неослабевающий интерес к нашей любимой игре!

КХЛ исполнилось 15 лет. За это время лига стала коммерчески успешной хоккейной лигой в евроазиатском регионе. За прошедшие годы сыграны тысячи матчей, забиты десятки тысяч голов, но одно остается неизменным – команда КХЛ и клубы каждый день работают над развитием хоккея в регионах, реализуют социальные проекты.

Благодаря этим усилиям совершенно точно можно сказать, что КХЛ сегодня – это мощное явление в российском спорте, и мы по праву можем гордиться историей лиги!

В новом году желаю счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть под звон курантов в новогоднюю ночь исполнятся ваши самые сокровенное желания!

С Новым годом и Рождеством!» – написал председатель совета директоров КХЛ.

20 комментариев

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Ярославец75
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Штааааа?
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bond77
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Не стала.
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Андрей174_
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На грудь уже принял тут звонит журналюга и тут Тимченко понесно
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АРХАТ
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Суперлига с хайповым названием)
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Sergey Truhtanov
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Коммерчески успешная – это когда получаешь хорошую зарплату. Ну а что?
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prorvemss
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О как! Люди уже Новый год отмечают, а у меня ни в одном глазу)
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dzenga 1
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Вызывайте санитаров !
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Варлампий Варлампий
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Успех - это когда в огромном Китае на матчах Кунь-Луня исключительно пустые трибуны.
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Дмитрий Чидакин
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Хоккею тоже надо заявляться в Азию. Участвовать в чемпионате Азии по хоккею и становиться там вечным чемпионом
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Смеющийся Баварец
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«Команда КХЛ и клубы каждый день работают над развитием хоккея в регионах, реализуют социальные проекты»
Но развивается хоккей только в одном регионе, точнее городе, где играет клуб с названием из трёх букв
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Антон
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"Xалва, xалва..."
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фанид
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Умеет Гена в постиронию
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Кеша
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну как-бы все клубы за Уралом - это Азия. Держу в курсе.
Ах , да . Не подумал . Спасибо . С наступающим !
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Mukunku 64
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На следующий год станут ещё успешнее !
Гигант автопрома идёт на помощь
На фоне антироссийских санкций и кризиса с закупкой автокомпонентов АВТОВАЗ переживает непростые времена, тем не менее автогигант решил заняться спонсорством. 1 декабря компания объявила, что стала партнером Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2022/2023.

Все это напоминает дикую фантасмагорию
В Зазеркалье
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Pikachu Pikachu
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Ответ Кеша
И сколько у нас клубов из азиатского региона , кроме Барыса ? Давайте еще Хумо подтяните .
Ну как-бы все клубы за Уралом - это Азия. Держу в курсе.
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Пёс Газзаева
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Гена гангрена
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Lacrosse-style goal
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Картинка "смеющийся испанец" со звуком...
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Кеша
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И сколько у нас клубов из азиатского региона , кроме Барыса ? Давайте еще Хумо подтяните .
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Денис Гончаров
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Это какая то параллельная реальность?
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IrbIS
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(ツ)
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