Сэм Ганье – 5-й игрок с драфта-2007 с 1000 матчей в НХЛ. У него 516 очков

Теги рейтинги НХЛ Патрик Кэйн Якуб Ворачек Давид Перрон Сэм Ганье Уэйн Симмондс Виннипег Хоккей

Сэм Ганье – 5-й игрок с драфта-2007 с 1000 матчей в НХЛ.

Форвард «Виннипега» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2) и был признан его первой звездой. 

В текущем сезоне у него 10 (6+4) очков в 33 играх. Всего за карьеру – 516 (190+326) баллов. 

В 2012 году Ганье, выступая за «Эдмонтон», набрал 8 (4+4) очков в матче против «Чикаго» – последний на сегодня такой случай в лиге. 

Сэм был выбран «Ойлерс» на драфте-2007 под общим 6-м номером.

До него отметки 1000 матчей достигли четыре игрока с этого драфта – Патрик Кэйн («Чикаго», 1-й номер, 1141), Якуб Ворачек («Коламбус», 7-й номер, 1058), Уэйн Симмондс (сейчас «Торонто», выбран «Лос-Анджелесом», 61-й номер, 1026), Давид Перрон (сейчас «Детройт», выбран «Сент-Луисом», 26-й номер, 1007). 

В этом сезоне следующим членом клуба должен стать Джейми Бенн («Даллас», 129-й номер, 985). 

2 комментария

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Danny Vigneault
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Ответ McGregor
Вот не хватает человеку стабильности. Мог бы уже 8000 очков набрать.
Сложная шутка даже для любителей NHL
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McGregor
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Вот не хватает человеку стабильности. Мог бы уже 8000 очков набрать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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