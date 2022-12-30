Сэм Ганье – 5-й игрок с драфта-2007 с 1000 матчей в НХЛ. У него 516 очков

Сэм Ганье – 5-й игрок с драфта-2007 с 1000 матчей в .

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2) и был признан его первой звездой.

В текущем сезоне у него 10 (6+4) очков в 33 играх. Всего за карьеру – 516 (190+326) баллов.

В 2012 году Ганье, выступая за «Эдмонтон», набрал 8 (4+4) очков в матче против «Чикаго» – последний на сегодня такой случай в лиге.

Сэм был выбран «Ойлерс» на драфте-2007 под общим 6-м номером.

До него отметки 1000 матчей достигли четыре игрока с этого драфта – («Чикаго», 1-й номер, 1141), («Коламбус», 7-й номер, 1058), (сейчас «Торонто», выбран «Лос-Анджелесом», 61-й номер, 1026), Давид Перрон (сейчас «Детройт», выбран «Сент-Луисом», 26-й номер, 1007).

В этом сезоне следующим членом клуба должен стать Джейми Бенн («Даллас», 129-й номер, 985).