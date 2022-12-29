Более 27 млрд рублей составят совокупные затраты на строительство хоккейной арены в Перми

В Перми готовятся возвести спортивную арену на 10,5 тысяч зрителей.

Совокупные затраты на реализацию проекта многофункциональной спортивной арены составят 27,2 миллиарда рублей.

На капитальные расходы заложено почти 17 млрд рублей. В общую сумму входят и расходы с учетом операционных затрат, НДС по капитальным вложениям, банковских комиссий, процентных ставок и гарантий.

Возведение объекта будет курировать краевая компания «Пермь-Арена», учрежденная Фондом развития Пермского края.

Предполагается, что концессионер (ООО «Пермь-Арена) получит земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации проекта государственно-частного партнерства.

Реализация проекта рассчитана на 2023-2026 годы.

Финансировать проект будут из регионального бюджета. Капитальный грант для части затрат концессионера составит 2,6 млрд руб; собственного капитала концессионера – 200 млн руб., остальные средства -займы. Капитальный грант планируется предоставлять из казны поэтапно в течение трех лет с 2023 года.

Коммерческая выручка за период реализации объекта составит 4,6 млрд руб. Прогнозируются доходы от сдачи в аренду главной ледовой арены и тренировочной, баскетбольной площадки, коммерческих помещений, мест под кафе, оказания услуг тренажерного зала и паркинга.