Малкин без очков 3-ю игру подряд. Ранее была 9-матчевая результативная серия

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче чемпионата с «Детройтом» (4:5 ОТ).

Россиянин не набрал очков в 3-й игре подряд. Ранее у него была 9-матчевая результативная серия (3+10).

Всего в 35 играх сезона на счету Малкина 33 (11+22) балла.

Сегодня за 18:00 (2:00 – в большинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».