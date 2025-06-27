Могильный о том, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы: «Для кого? Как она может быть болезненной? Это же не от меня зависело»
Александр Могильный высказался по поводу Зала хоккейной славы.
Впервые экс-нападающий был номинирован в 2009 году, но попал в Зал славы только в 2025-м.
– Вячеслав Фетисов сказал, что все это время тема была болезненной для вас. Так ли это?
– Болезненной? Да чего там болезненного (смеется)! Для кого болезненная? Это же не от меня зависело. Ну как она может быть болезненной? – сказал Могильный.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости