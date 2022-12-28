«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе
«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе.
Сегодня клуб добился победы над «Рейнджерс» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для «Кэпиталс» 5-й подряд и 10-й – в последних 11 матчах.
С 44 очками в 37 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта вышла на 3-е место в Столичном дивизионе, при этом уступая «Питтсбургу» и «Рейнджерс» по потерянным очкам.
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