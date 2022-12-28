«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе

Теги Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе.

Сегодня клуб добился победы над «Рейнджерс» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победа стала для «Кэпиталс» 5-й подряд и 10-й – в последних 11 матчах. 

С 44 очками в 37 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта вышла на 3-е место в Столичном дивизионе, при этом уступая «Питтсбургу» и «Рейнджерс» по потерянным очкам. 

5 комментариев

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Владислав Харламов
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Но как так?! Вашингтону же пофиг на результаты команды, все играют на рекорд Овечкина!
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Кино Музыка
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Сильный отрезок, жизнеутверждающий. С учетом стабильности вратарей, есть надежда на шансы в ПО.
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raspisanie77
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Это читалось, когда не было 8-9 человек основы играли плохо, теперь сыгрались, новички влились(Строум и Милано) идеально, хотя всё ещё не играет 7 человек основы. Ещё у Ови за последний месяц +11 - входит в топ-5 лиги за этот период.
+8
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kudashkinaa@icloud.com
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Еще и Уилсон на подходе , а там и Н.Б.
+3
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corazón blanco
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Отличный результат, учитывая как начали сезон без пол-команды. Главное, чтобы продолжали в том же духе и тогда плэй-офф никуда не денется.
+9
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