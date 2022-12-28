«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе.

« » выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе.

Сегодня клуб добился победы над « » (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата .

Победа стала для «Кэпиталс» 5-й подряд и 10-й – в последних 11 матчах.

С 44 очками в 37 матчах команда под руководством вышла на 3-е место в Столичном дивизионе, при этом уступая « » и «Рейнджерс» по потерянным очкам.