Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства из-за наличия паспорта России

Теги сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Дмитрий Шевченко Sports.ru - Казахстан Хоккей

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства.

Это произошло в начале декабря, сообщает Шайба.kz.

Инициативная группа болельщиков обратилась в Управление миграционной службы Департамента полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой проверить Шевченко на наличие двойного гражданства.

В обращении были приведены доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство страны.

В ходе проверки выяснилось, что Шевченко обладает гражданством Российской Федерации.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», – сообщается в официальном ответе от Управления миграционной службы Департамента полиции города Астана.

При отсутствии гражданства хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ.

5 комментариев

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БУРЧАЛКИН
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Опять путают двойное гражданство
и второе (третье итд )гражданство
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Кеша
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Ответ Hola Hola
Для сборной, полагаю, не такая уж большая потеря. А что, реально все остальные шведы-канадцы отказывались от своего гражданства ради казахского?
Скорее двойные стандарты .
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Hola Hola
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Для сборной, полагаю, не такая уж большая потеря. А что, реально все остальные шведы-канадцы отказывались от своего гражданства ради казахского?
+2
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+2
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bold
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По идее его из страны должны выслать …
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Никита Павлов
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Зато Доус почетный казах
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