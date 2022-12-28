Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства из-за наличия паспорта России
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства.
Это произошло в начале декабря, сообщает Шайба.kz.
Инициативная группа болельщиков обратилась в Управление миграционной службы Департамента полиции города Астана Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой проверить Шевченко на наличие двойного гражданства.
В обращении были приведены доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство страны.
В ходе проверки выяснилось, что Шевченко обладает гражданством Российской Федерации.
«В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», – сообщается в официальном ответе от Управления миграционной службы Департамента полиции города Астана.
При отсутствии гражданства хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ.
и второе (третье итд )гражданство