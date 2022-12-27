Борис Майоров: «Овечкин ставит рекорды – все равно, мне до лампочки хоккей Америки и Канады. Это не российское, не наше»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Борис Майоров Хоккей

Борис Майоров заявил о безразличии к рекордам Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады, и то, что Овечкин там рекорды ставит – мне все равно.

Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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32 комментария

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#nikon
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Допустим, - Михайлов, Фетисов и Ковальчук. Они из разных поколений, при этом завоёвывали спортивную славу нашей стране. Но у них три разных мнения об НХЛ. В чём проблема? Это нормально.
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Andry 72
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Ответ nnp165
А мне, если честно, безразличен российский профессиональный хоккей. Потому как его уровень и, главное организация, просто никакие.
А что уровень сборной России ,составленной из игроков НХЛ вас устраивает?
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Keragaz
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"С ноября 1991 года снова работал главным тренером в Финляндии: с ноября 1991 по май 1993 — в ХК «Йокерит» (чемпион Финляндии 1992 года), в сезоне 1993/94 — в ХК «Таппара» (Тампере)"... Лицемер
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Valentin Efimenko
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Совок головного мозга на фоне прогрессирующей деменции. 🤷🤦
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Эразм
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Вот когда хоть один "комментатор" на спортсе доживет до возраста легендарного хоккеиста, тогда можно и попробовать сравнивать умственные способности, не трогайте дедушку, не он так ответил, у него ТАК спросили, это так называемая журналистика...вторая из древнейших профессий.
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mitos
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Первое адекватное мнения. Спасибо, легенда !
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Oleg Kolesnikov
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Так глупо эти совки отказываются от рекордов и достижений русского хоккея. Вместо того, чтоб гордиться тем, что воспитанники нашего хоккея задают тон среди лучших в мире, они бы хотели запереть всех в клетке и катать между Нижнекамском и Череповцом до бесславного конца карьеры. Вы сначала лигу сопоставимую по уровню с НХЛ создайте, а потом уже лучших хоккеистов агитируйте оставаться.
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Bdv68
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Пастернака не читал, но осуждаю ☝️🤬
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PEREGRINATOR
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Ответ Bartez1986
При всем уважении к Борису Петровичу, Овечкин - русский хоккеист, и его рекорды - это рекорды русского хоккеиста. А не Америки или Канады
Это не Борис Петрович, это Борис Александрович)
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prus_3
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Скажите теперь, что Майоров к хоккею никакого отношения не имеет ))
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Keragaz
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В детском саду так дети разговаривают: Мне не нравится каш! А почему она не нравится, что с ней не так - об этом у детей говорить не принято. Старый что малый.

Ну допустим не нравится хоккей американский, ну просто из чувства противоречия - но ведь тогда нужно рассказать о преимуществах российского для полноты картины, перечислить ключевые причины свои предпочтений.

Лукавый спортсмен из бывших когда-то сделал карьеру и имя на противостоянии со ’слабым’ и поэтому ’неинтересным’ соперником, и теперь ему всё это конечно не интересно, потому что скушно смотреть игры через пиратские рксурсы, ибо нхл объявила санкции ’бывшим’ и не дает права на трансляцию.

А вообще поофессионалу в его деле будет все интересно что пооисходит в его деле, особенно у более сильных конкурентов, поэтому ’необоснованное отсутствие тнтереса’ - это признак дилетанта.
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Максат Тобыш
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Сказал майоорв снимая лапти..
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interested
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Вот это слово патриота! Лакейская зависимость наших спортивных (и не только) СМИ от НХЛ и НБА вызывает тошноту. Рождённые в рабстве Западу рабами и остаются. Иваны, родства не помнящие.
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личные рекорды это не хоккей
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В последствии будет так, америкосы долбанные скажут:
мы взяли его щенком и вырастили в собаку, дали лопату и показали где поле чудес, пусть он и не выиграл ничего но это показатель того что даже из дубины можно стричь огромные деньги и эти деньги отдавать государству в виде налогов, а у вас не вырастить не заработать на них не умеют, а только из недр народных доставать и платить бездарям, и не обольщайтесь Россияне что это ваш рекорд, папа не тот кто родил а кто воспитал , научил и все дал
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Bartez1986
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При всем уважении к Борису Петровичу, Овечкин - русский хоккеист, и его рекорды - это рекорды русского хоккеиста. А не Америки или Канады
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memphis
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Поэтому и отстали эти "великие" от хоккейной жизни. Они до сих пор считают, что есть только "советский" хоккей, а все остальные тупо у бортов дерутся.
И как такие персонажи могут какое-то экспертное мнение высказывать? Они же не следят за развитием хоккея.
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nnp165
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А мне, если честно, безразличен российский профессиональный хоккей. Потому как его уровень и, главное организация, просто никакие.
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Виталий Желтоусов
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А нашего сейчас вообще нет. И к сожалению в ближайшие годы не будет. Футболкры в Азию собрались, а в хоккее такое не прокатит. А КХЛ - дно.
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NoWar
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Ответ Donbass
Борис Майоров высказал то, что многие бояться вслух сказать!
А чего тут бояться? Я люблю северо-американский хоккей, но мне тоже до лампочки до их рекордов.
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vatto
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совок....
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личные рекорды это не хоккей
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Всё-таки остались люди со своим мнением в хоккее, а не те мыши которые так же думают но говорят как все, восхищаясь тем чего сами во времена своей игры не приветствовали, нас называли Красная машина, т е команда, а теперь один Саша машинист который никуда доехать не может и трясет своими никому кроме него не нужными склянками
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ilya1809
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А еще я не ем оливье потмоу что это все не наше чуждое..смотрю ламповый советский телевизор, потому что это все не наше, чуждое, не ем картошку,и чеснок с помидорами..потому что это не наше, это все чуждое.Да и клюшки коньки и форма конечно не может быть ни CCM ни Бауэ, ни в коем случае не силиконовым наполнителем, потмоу что это все не наше это все чуждое. Будем кататься на петушках, в жетском ботинке, мы уже подготовили петицию..это все наше родное сказал Майров,закусывая репкой.
Весь мир приминяет лучшее, если оно себя хорошо зарекомендовала, а Майров и его братья, отрицают пользу если эта польза была открыта не в строго пределах границ орпеделнного землянного покрова.вот так вот.хотя сам Майров конечно в бытность хоккеистам обмундирование носил капиталистическое.чуждое.
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HockeyMan
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Ответ Radik_2.0
Кому они всё время что то говорят? Почему у них постоянно кто то что то спрашивает? Больше не у кого?
Что бы поднимать рейтинги таким сайтам. Вот вы же зашли, прочитали и даже комент оставили. А это все активность, которую они и добивались)
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Олег Кузнецов
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Ответ Учительгода2020
- Кто такой Грецки вообще? - закончил свою мысль Майоров
Как много в хоккее старых пердунов , которые погрязли в совке.
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Donbass
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Борис Майоров высказал то, что многие бояться вслух сказать!
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