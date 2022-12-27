Борис Майоров: «Овечкин ставит рекорды – все равно, мне до лампочки хоккей Америки и Канады. Это не российское, не наше»

заявил о безразличии к рекордам в .

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады, и то, что Овечкин там рекорды ставит – мне все равно.

Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.