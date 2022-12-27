Борис Майоров: «Овечкин ставит рекорды – все равно, мне до лампочки хоккей Америки и Канады. Это не российское, не наше»
Борис Майоров заявил о безразличии к рекордам Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.
Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады, и то, что Овечкин там рекорды ставит – мне все равно.
Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Ну допустим не нравится хоккей американский, ну просто из чувства противоречия - но ведь тогда нужно рассказать о преимуществах российского для полноты картины, перечислить ключевые причины свои предпочтений.
Лукавый спортсмен из бывших когда-то сделал карьеру и имя на противостоянии со ’слабым’ и поэтому ’неинтересным’ соперником, и теперь ему всё это конечно не интересно, потому что скушно смотреть игры через пиратские рксурсы, ибо нхл объявила санкции ’бывшим’ и не дает права на трансляцию.
А вообще поофессионалу в его деле будет все интересно что пооисходит в его деле, особенно у более сильных конкурентов, поэтому ’необоснованное отсутствие тнтереса’ - это признак дилетанта.
мы взяли его щенком и вырастили в собаку, дали лопату и показали где поле чудес, пусть он и не выиграл ничего но это показатель того что даже из дубины можно стричь огромные деньги и эти деньги отдавать государству в виде налогов, а у вас не вырастить не заработать на них не умеют, а только из недр народных доставать и платить бездарям, и не обольщайтесь Россияне что это ваш рекорд, папа не тот кто родил а кто воспитал , научил и все дал
И как такие персонажи могут какое-то экспертное мнение высказывать? Они же не следят за развитием хоккея.
Весь мир приминяет лучшее, если оно себя хорошо зарекомендовала, а Майров и его братья, отрицают пользу если эта польза была открыта не в строго пределах границ орпеделнного землянного покрова.вот так вот.хотя сам Майров конечно в бытность хоккеистам обмундирование носил капиталистическое.чуждое.