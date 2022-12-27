Сошников о сотрясениях: «За 3 года в Америке накопилось достаточно болячек. Доктора оказались неквалифицированные, поэтому я оказался за бортом на какое-то время»

высказался о своих травмах.

– Много говорят о ваших сотрясениях. Считается, что их последствия вам мешают. Или эти проблемы преувеличены?

– Некоторые из травм, которые принимали за сотрясения, были связаны с другими проблемами. Я не буду вдаваться в подробности. В связи со стилем игры, который я показывал в Северной Америке, за три года накопилось достаточно болячек.

К сожалению, доктора оказались неквалифицированные. Они мне не помогли в полной мере, поэтому на какое-то время я оказался за бортом. Теперь меня ничего не беспокоит. Я всем говорю, что насчет этого не стоит переживать.

– От стиля своего при этом вы не собираетесь отказываться? Сложилось впечатление, что в дебютном матче за «Трактор» вы были одним из самых энергичных игроков, сделали несколько силовых приемов.

– Если бы у меня были последствия сотрясений – я бы боялся силовой борьбы. Но я ее стараюсь навязывать, не откидываю шайбу. Мне нравится такой хоккей. Так и сам заводишься, и партнеров заводишь. Болельщикам опять же нравится. Через несколько силовых приемов можно быстрее войти в игру, – сказал нападающий « ».

Нападающий играл в с 2016 по 2019 год и в сезоне-2022/2023.