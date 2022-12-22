Скабелка о матче с «Авангардом»: «Достаточно равный был и третий период, были моменты»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашний матч против «Авангарда» (1:3).

– Неплохо начали. Достаточно хороший первый период, создали несколько моментов и забили так неплохо. Нашли силы в себе вернуться в игру. Достаточно равный был и третий период, были моменты. Я, наверное, отмечу слабое наше большинство. В таких матчах нужно решать, быть более агрессивными, больше бросать, о чем просили ребят. Надо будет посмотреть, или «Авангард» не дал, или мы так достаточно неагрессивно сыграли. Поэтому, конечно, обидное поражение.

– Ходят слухи о том, что рассматриваете Борисевича с «Сарыарки» в «Барыс». Сделали выводы по итогам выступления сборной?

– Я могу за себя сказать, что я давно смотрел за Александром. Мы специально ездили еще когда «Сарыарка» играла в финале в Высшей хоккейной лиги. Тогда хорошие у него были, так скажем, задатки, но достаточно молодой был парень. Сейчас пригласили в сборную на основе того, что он на сегодняшний день лучший бомбардир чемпионата Казахстана. Хотели посмотреть, как он будет выглядеть на фоне сборных Беларуси и России. Он хорошее произвел впечатление. Я думаю, что парню надо расти, уже такой возраст хороший, уже 24 года. Самый возраст, когда нужно прогрессировать, поэтому – да, он нам интересен.

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