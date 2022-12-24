«Виннипег» – Овечкину: «Удачи в погоне за 894-м голом. Надеемся, что нам больше не забьют 😉»
«Виннипег» поздравил Александра Овечкина со званием 2-го снайпера в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.
Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Больше всего голов Овечкин забил именно в матчах против франшизы «Виннипега» (с учетом игр против «Атланты») – 53.
«Поздравляем Александра Овечкина и «Вашингтон» с историческим вечером. Удачи в погоне за 894-м голом и надеемся, что нам больше не забьют 😉», – говорится в твиттере «Джетс».
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
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